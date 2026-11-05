La FIGC ricorda Jesús de Miguel: un minuto di raccoglimento nel weekend

Lutto nel calcio, la FIGC commemora Jesús de Miguel: minuto di raccoglimento su tutti i campi nel weekend

Il calcio italiano si prepara a rendere omaggio a Jesús de Miguel Alameda, il calciatore spagnolo tragicamente scomparso nei giorni scorsi. La FIGC ha infatti deciso di commemorarne la memoria attraverso un minuto di raccoglimento che sarà osservato prima di tutte le partite in programma nel prossimo fine settimana.

La decisione è stata assunta dal commissario straordinario della Federazione, Giovanni Malagò, in segno di vicinanza alla famiglia del giocatore e all’intero movimento calcistico spagnolo, profondamente colpito dalla tragedia.

Minuto di raccoglimento in Serie A e negli altri campionati

L’iniziativa coinvolgerà tutte le competizioni calcistiche nazionali previste nel weekend, comprese le gare disputate in anticipo e quelle programmate nei posticipi. Si tratta di un gesto simbolico ma significativo, che permetterà a calciatori, dirigenti, arbitri e tifosi di fermarsi per un momento di riflessione e rispetto prima del fischio d’inizio delle partite.

La scomparsa di Jesús de Miguel ha infatti scosso profondamente il mondo del calcio, generando numerosi messaggi di cordoglio provenienti da club, federazioni e appassionati di diversi Paesi. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha diffuso una nota ufficiale con la quale ha annunciato il tributo che verrà osservato sui campi italiani.

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COMUNICATO – “Il commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio di tutte le gare in programma nel prossimo fine settimana (compresi anticipi e posticipi) per commemorare la tragica scomparsa del calciatore spagnolo Jesús de Miguel Alameda”.

Un gesto di vicinanza del calcio italiano

La decisione della FIGC si inserisce nel lungo elenco di iniziative che in questi giorni stanno accompagnando il ricordo del giocatore spagnolo. Dopo i numerosi messaggi arrivati da società, compagni di squadra e tifosi, anche il calcio italiano ha scelto di unirsi al cordoglio internazionale. Il minuto di raccoglimento rappresenterà così un momento condiviso da tutto il movimento calcistico nazionale, chiamato a ricordare un atleta la cui scomparsa ha lasciato un segno profondo ben oltre i confini della Spagna. Nel prossimo weekend, dunque, gli stadi italiani si fermeranno per sessanta secondi. Un gesto silenzioso ma carico di significato, attraverso il quale il calcio renderà omaggio alla memoria di Jesús de Miguel Alameda.





