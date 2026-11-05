Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: poker di novità giovani

Il ct Roberto Mancini svela i convocati per le sfide decisive di Nations League contro Francia e Belgio: 4 giovani baby-talenti alla prima chiamata assoluta

Tempo di ritornare in campo per l’Italia, attesa da un doppio ed esigente appuntamento nel cammino di Nations League. La Nazionale azzurra è attesa dalla suggestiva sfida casalinga di giovedì 12 novembre contro la Francia, per poi fare visita tre giorni dopo al Belgio in un ciclo di gare fondamentali per centrare due risultati positivi e blindare il percorso nel girone.

Le scelte del CT Mancini e la rivoluzione verde

In vista di questo snodo cruciale, Roberto Mancini, esperto e pragmatico Commissario Tecnico della Nazionale noto per il suo coraggio nel lanciare i nuovi talenti, ha reso nota la lista dei convocati ufficiale. Una selezione caratterizzata da una forte impronta verde, testimoniata dall’inserimento di quattro giovani alla primissima chiamata con la selezione maggiore: il promettente regista del Como Riccardo Cassano (classe 2009), il dinamico centrocampista del Parma Simone Lontani (classe 2008), l’esplosivo attaccante del Milan Alphadjo Cisse (classe 2006) e il fantasioso trequartista del Como Mattia Liberali (classe 2007).

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La lista completa dei convocati azzurri

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).





