Napoli, Allegri si gioca tutto con la Lazio: tra i possibili sostituti c'è Conceicao

Svolta Napoli, Massimiliano Allegri all’ultima chance con la Lazio: tra i candidati c’è anche Sergio Conceição

Il momento più delicato della stagione del Napoli è arrivato. Dopo un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative e le recenti delusioni sul fronte europeo, la sfida contro la Lazio, in programma domenica 8 novembre allo stadio Diego Armando Maradona, potrebbe rappresentare uno spartiacque per il futuro della squadra e del suo allenatore, Massimiliano Allegri, tecnico toscano scelto in estate per rilanciare le ambizioni del club partenopeo.

L’impressione è che la gara contro i biancocelesti possa assumere un peso che va oltre i semplici tre punti. Un’eventuale nuova battuta d’arresto rischierebbe infatti di compromettere ulteriormente la classifica e di mettere seriamente in discussione la posizione dell’allenatore.

Napoli, clima teso dopo il ko contro il Porto

A preoccupare non sono soltanto i risultati. Nelle ultime settimane, infatti, attorno al Napoli si è respirato un clima di crescente tensione, culminato dopo la sconfitta contro il Porto.

Le immagini e i racconti arrivati dal post partita hanno evidenziato nervosismo e malumori all’interno del gruppo. Episodi che hanno inevitabilmente alimentato i dubbi sullo stato di salute dello spogliatoio e sulla capacità della squadra di reagire in un momento complicato. La società ha scelto di intervenire adottando nuovamente la soluzione del ritiro, una decisione che punta a ricompattare il gruppo in vista di una sfida considerata cruciale per il prosieguo della stagione.

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Allegri sotto esame: contro la Lazio serve una svolta

Nonostante la fiducia pubblicamente confermata dalla dirigenza, Allegri resta inevitabilmente sotto osservazione. La proprietà si aspetta una reazione immediata sia sul piano dei risultati sia sotto l’aspetto caratteriale.

La partita contro la Lazio viene vista come un’occasione per rilanciare il progetto tecnico e allontanare le voci su un possibile cambio in panchina. In caso contrario, la posizione dell’allenatore potrebbe diventare molto più fragile.

Conceiçao piace a De Laurentiis

Nel frattempo continuano a circolare i nomi dei possibili sostituti. Tra i profili maggiormente apprezzati dal presidente Aurelio De Laurentiis figura quello di Sergio Conceiçao, allenatore portoghese con una lunga esperienza internazionale e un passato di successi alla guida del Porto.

Il tecnico sarebbe attualmente libero da vincoli contrattuali e rappresenterebbe una soluzione gradita alla proprietà. La sua conoscenza del calcio italiano e il forte carattere mostrato durante la carriera in panchina sono aspetti particolarmente apprezzati dal club.

Pioli resta un’opzione concreta

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Accanto a Conceiçao continua a essere monitorato anche Stefano Pioli, allenatore emiliano che negli ultimi anni ha accumulato importanti esperienze sia in Serie A sia a livello internazionale. Si tratta di un profilo che piace per la capacità di gestire gruppi complessi e per la conoscenza approfondita del calcio italiano. Per il momento, tuttavia, il futuro del Napoli resta nelle mani di Allegri. La sfida contro la Lazio potrebbe rappresentare l’occasione per invertire la rotta e spegnere le indiscrezioni sul cambio di guida tecnica. In caso contrario, la società potrebbe essere costretta a valutare seriamente l’ipotesi di una svolta in panchina.