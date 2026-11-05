Portogallo, Jorge Jesus saluta Cristiano Ronaldo: le parole

Omaggio a Cristiano Ronaldo: Jorge Jesus celebra il fuoriclasse e saluta l’icona del Portogallo

L’addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale portoghese continua a far discutere e a generare reazioni nel mondo del calcio. A intervenire sull’argomento è stato Jorge Jesus, commissario tecnico del Portogallo, che nel corso di un’intervista concessa a Canal 11 ha voluto rendere omaggio a uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio lusitano.

Le dichiarazioni del tecnico rappresentano la testimonianza del rapporto costruito negli anni con Ronaldo e del ruolo che l’attaccante ha avuto all’interno della selezione nazionale, non soltanto per i risultati ottenuti sul campo ma anche per l’influenza esercitata sulle nuove generazioni di calciatori.

Jorge Jesus e il tentativo di trattenere Ronaldo

Nel raccontare gli ultimi confronti avuti con l’ex capitano della nazionale, Jorge Jesus ha spiegato di aver provato a convincerlo a proseguire la propria avventura con la maglia del Portogallo.

“Cristiano è un’icona globale, un esempio per il Portogallo e per la Nazionale. Gli ho chiesto di continuare con me, perché avevo bisogno di averlo al mio fianco. Ma devo accettare la sua decisione”.

Parole che evidenziano quanto la presenza del fuoriclasse portoghese fosse considerata ancora fondamentale, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello simbolico.

Un modello per le nuove generazioni

Nel corso dell’intervista, il commissario tecnico ha sottolineato anche l’importanza che Ronaldo continua ad avere per i giovani calciatori che si affacciano al calcio internazionale.

“Ho fatto appendere una sua grande fotografia nel nostro auditorium, affinché tutti i giovani calciatori potessero guardarlo ogni singolo giorno”.

Un gesto che testimonia la volontà di trasmettere ai ragazzi della nazionale giovanile valori come il sacrificio, la professionalità e la dedizione che hanno caratterizzato l’intera carriera dell’attaccante.

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L’omaggio del Portogallo a una leggenda

L’addio alla selezione nazionale chiude un capitolo straordinario della storia del calcio portoghese. Ronaldo ha infatti rappresentato per oltre vent’anni il volto della nazionale, contribuendo a rendere il Portogallo una delle realtà più competitive del panorama internazionale.

Proprio per questo Jorge Jesus ha voluto concludere il suo intervento con parole particolarmente significative:

“Avrà sempre un posto nel cuore del popolo portoghese. Sarà per sempre un’icona del calcio portoghese”.

Un’eredità destinata a durare

La fine del percorso internazionale di Cristiano Ronaldo apre inevitabilmente una nuova fase per il Portogallo, ma l’eredità lasciata dal campione resta enorme. Per milioni di tifosi e per le future generazioni di calciatori portoghesi, il suo nome continuerà a rappresentare un punto di riferimento. Le parole di Jorge Jesus confermano proprio questo: al di là dei trofei e dei record, Ronaldo resterà una figura centrale nella memoria collettiva del calcio lusitano, un simbolo destinato a superare il tempo e le generazioni.