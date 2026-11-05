Roma, Gasperini chiede rinforzi a gennaio! Da Gittens a Kvernadze: quattro nomi per rilanciare i giallorossi

Roma, il problema dei secondi tempi preoccupa Gian Piero Gasperini. Il direttore sportivo Tony D’Amico studia nuovi rinforzi per gennaio

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a mostrare due facce nella stagione 2026/2027. Da una parte prestazioni di altissimo livello, soprattutto nei primi tempi, dall’altra cali evidenti nella ripresa che hanno compromesso risultati importanti, anche in Champions League.

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Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il problema sarebbe legato principalmente alla profondità della rosa e alla difficoltà di mantenere per novanta minuti l’intensità richiesta dal sistema di gioco del tecnico.

Roma, il problema dei secondi tempi: numeri preoccupanti per Gasperini

Le statistiche raccontano una situazione significativa: 8 dei 10 gol subiti in campionato sono arrivati nella ripresa.

Inoltre, i giallorossi hanno incassato quattro rimonte nelle prime 14 partite stagionali, tre delle quali dopo essere stati avanti di due reti.

Contro l’Inter il risultato è passato dal 2-0 al 2-2, mentre in Europa sono arrivate le sconfitte contro Real Madrid (3-4) e Manchester United (2-3), entrambe dopo un doppio vantaggio.

A questi risultati si aggiunge il pareggio contro il Fenerbahce, capace di recuperare l’iniziale svantaggio.

Calciomercato Roma, D’Amico studia quattro profili per gennaio

Per affrontare il problema, il direttore sportivo Tony D’Amico potrebbe intervenire nella prossima sessione invernale.

La priorità sarebbe un esterno offensivo sinistro, possibilmente da acquistare con la formula del prestito, capace di garantire velocità e nuove soluzioni nelle ripartenze.

Tra i profili seguiti figurerebbero Jamie Gittens del Chelsea, già valutato in estate, Endrick del Real Madrid, Jamie Leweling dello Stoccarda e Giorgi Kvernadze del Frosinone.

Non sarebbe escluso anche l’arrivo di un centrocampista rapido e tecnico, utile per aumentare le possibilità di rotazione.

Roma, il precedente Malen e la necessità di allungare la rosa

Il precedente positivo è rappresentato dall’operazione Donyell Malen, conclusa nella precedente sessione invernale.

L’obiettivo sarebbe replicare quell’investimento, individuando calciatori immediatamente funzionali al sistema di Gasperini.

Gli infortuni, compreso il recente stop di Rensch, hanno ulteriormente ridotto le alternative a disposizione dell’allenatore.

La Roma dispone di un organico più completo rispetto alla passata stagione, ma per competere su più fronti serviranno ricambi capaci di mantenere elevata l’intensità.

Gennaio potrebbe quindi diventare decisivo per trasformare le ottime prestazioni iniziali in risultati più solidi, evitando nuovi crolli nei momenti cruciali delle partite.