Moviola Porto Napoli, due gol annullati e rosso a Rafa Marin! Oliver protagonista: tutti gli episodi arbitrali

Moviola Porto Napoli, l’analisi degli episodi arbitrali della quarta giornata di Champions League 2026/2027

La sfida tra Porto e Napoli, valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League 2026/2027, è stata caratterizzata da diversi episodi arbitrali che hanno inciso sull’andamento dell’incontro. A dirigere la partita dello stadio do Dragão è stato l’inglese Michael Oliver, assistito da Stuart Burt e James Mainwaring, con Thomas Bramall nel ruolo di quarto ufficiale.

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In sala VAR presenti Stuart Attwell e l’AVAR Christian Dingert. Tra le decisioni più importanti figurano due reti annullate per fuorigioco e l’espulsione di Rafa Marin nel finale.

Moviola Porto Napoli, gol annullato a Pepe dopo quattro minuti

Il primo episodio arriva al 4′, quando il Porto trova la via della rete con Pepe. L’esultanza dei padroni di casa viene però interrotta dalla segnalazione di fuorigioco.

L’arbitro Michael Oliver non convalida il gol, lasciando invariato il risultato. Una decisione importante nelle primissime battute di una sfida particolarmente delicata per entrambe le formazioni.

Moviola Porto Napoli, Hojlund segna al 37′ ma è fuorigioco

Al 37′ è invece il Napoli a vedersi annullare una rete. Rasmus Hojlund riesce a battere il portiere avversario, realizzando quello che sarebbe stato il gol del momentaneo 1-1.

La posizione dell’attaccante danese viene però giudicata irregolare al momento del passaggio di Matteo Politano.

Nonostante il margine ridotto, il fuorigioco viene rilevato e la rete non viene convalidata. Una decisione che impedisce agli azzurri di trovare il pareggio prima dell’intervallo.

Moviola Porto Napoli, Rafa Marin espulso nel finale: rigore per il Porto

L’episodio più pesante arriva all’89′, quando Rafa Marin commette un fallo ai danni di un avversario all’interno dell’area di rigore.

Oliver indica immediatamente il dischetto e mostra il cartellino rosso al difensore spagnolo, lasciando il Napoli in inferiorità numerica negli ultimi minuti della partita.

A spiegare la correttezza del provvedimento è stato anche l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video.

IL GIUDIZIO DI CALVARESE – «Sul rigore nessun dubbio, Rafa Marin lo trattiene e non è un tentativo genuino. Per questo è cartellino rosso.»

Secondo questa interpretazione, la trattenuta non costituisce un tentativo genuino di giocare il pallone, circostanza che giustifica l’espulsione oltre all’assegnazione del calcio di rigore.

La moviola di Porto-Napoli si chiude dunque con tre episodi principali: le reti annullate a Pepe e Hojlund per fuorigioco e il doppio provvedimento, rigore ed espulsione, nei confronti di Rafa Marin.