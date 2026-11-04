Real Madrid scatenato sui giovani: accordo per JJ Gabriel

Real Madrid JJ Gabriel, accordo col Manchester United: dettagli, cifre e data del trasferimento

Il Real Madrid prepara l’ennesimo colpo prospettico della sua storia recente e accelera per assicurarsi JJ Gabriel, sedicenne gioiello del vivaio del Manchester United considerato tra i profili più cristallini e promettenti del calcio europeo. I blancos avrebbero effettuato lo scatto decisivo per sbaragliare l’agguerrita concorrenza internazionale e garantirsi le prestazioni del giovane attaccante in vista delle prossime stagioni.

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L’intesa verbale e la regia di Florentino Perez

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, club e giocatore avrebbero già raggiunto un’intesa di massima sui termini del futuro contratto. Il presidente dei merengues Florentino Perez, carismatico e lungimirante patron del club spagnolo, sembra così aver bruciato le tappe, superando la folta schiera di pretendenti che per mesi ha seguito le prestazioni del classe 2010. L’operazione non è ancora ricca del timbro dell’ufficialità, ma la strada appare tracciata: la fumata bianca definitiva porterà il ragazzo a vestire la camiseta blanca al termine della stagione, con il trasferimento programmato per il giugno del 2027.

La concorrenza beffata dei top club europei

Il baby prodigio dei Red Devils e il suo entourage erano stati contattati da tutte le principali potenze del continente. Su JJ Gabriel avevano messo gli occhi la dirigenza del Barcellona, con la guida tecnica di Hansi Flick, rigoroso e ambizioso allenatore dei catalani, il Bayern Monaco, guidato dal giovane e brillante tecnico Vincent Kompany, e il Paris Saint-Germain, allenato dall’esperto e tattico Luis Enrique.

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Tutte e tre le grandi d’Europa restano al momento alla finestra per capire se il Real Madrid chiuderà formalmente l’operazione senza intoppi. Qualora il quadro venisse confermato, i blancos si assicurerebbero un altro potenziale fuoriclasse, consolidando una strategia di mercato da sempre orientata al futuro e al talento purissimo.