Issa Doumbia ha stregato davvero l’Europa: lo Sporting CP coccola il gioiello italiano, i numeri del suo avvio di stagione nascondono una grande verità

Issa Doumbia si sta rendendo protagonista di un avvio di stagione da applausi con lo Sporting CP. Ecco i dati e i numeri del centrocampista italiano

Vittoria pesante e pesantissima firma d’autore in Champions League: lo Sporting CP si impone per 0-1 sul campo dello Shakhtar Donetsk. A risolvere una sfida bloccata e complessa è Issa Doumbia, autore della rete decisiva che regala tre punti d’oro alla formazione portoghese. Il centrocampista italiano si sta rivelando una delle pedine più affidabili e determinanti nello scacchiere tattico del club, trovando una dimensione europea di assoluto rilievo.

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Il fattore Champions League: due gol in quattro gare per Doumbia

L’impatto di Issa Doumbia nella massima competizione continentale è certificato da cifre di altissimo livello. In questa edizione del torneo ha collezionato 4 presenze, tutte quante da titolare, accumulando complessivamente 327 minuti sul rettangolo verde (una media di 82 minuti a partita).

Il gol rifilato allo Shakhtar è il secondo della sua campagna europea, portando la sua media a 0.5 gol a incontro (una marcatura ogni 164 minuti). I numeri offensivi evidenziano una freddezza notevole sotto porta: a fronte di un dato di 1.05 Expected Goals (xG), vanta una percentuale realizzativa del 40%, con una rete messa a segno da dentro l’area e una dalla media-lunga distanza, entrambe siglate con il piede destro. Oltre alla concretezza negli ultimi sedici metri, assicura solidità nella manovra: registra l’86% di precisione nei passaggi (che sale all’89% nella propria metà campo) e garantisce 2.8 palle recuperate a partita, abbinando qualità e interdizione.

Metronomo e polmoni in campionato: 90% di precisione nei passaggi

Se sul palcoscenico della Champions League si sta scoprendo incursore letale, nella competizione nazionale Doumbia rappresenta il fulcro equilibratore della mediana. Nelle 10 presenze stagionali in campionato (9 dal primo minuto, per 786 minuti complessivi), si distingue per una regia lineare ed efficace:

Precisione nei passaggi: tocca il 90% complessivo, raggiungendo un ragguardevole 95% nella propria metà campo e l’ 86% in quella avversaria.

tocca il complessivo, raggiungendo un ragguardevole nella propria metà campo e l’ in quella avversaria. Volume di gioco: effettua una media di 49.1 tocchi a partita, impreziositi da 1 assist e 4 grandi occasioni da rete create .

effettua una media di a partita, impreziositi da e . Dinamismo atletico: copre una distanza media di 11.1 km per 90 minuti , raggiungendo un picco di velocità massima pari a 34.8 km/h .

copre una distanza media di , raggiungendo un picco di velocità massima pari a . Lavoro in fase di rottura: colleziona 3.5 palloni recuperati e 1.7 contrasti a incontro.

La prova offerta contro lo Shakhtar Donetsk conferma la crescita esponenziale del giocatore, sempre più padrone della mediana e capace di incidere sui risultati più pesanti della stagione.