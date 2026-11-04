Notte da giganti per Lamine Yamal e Raphinha: primato da teenager, sorpasso su Neymar e lezione servita in Barcellona-Aston Villa

Lamine Yamal e Raphinha continuano a trascinare il Barcellona. Prestazione da alieni in Champions League contro l’Aston Villa

Serata trionfale in Champions League per il Barcellona, che supera l’Aston Villa con un perentorio 3-0 davanti al proprio pubblico. La formazione guidata da Hansi Flick offre una prova di forza impressionante, trascinata dai suoi uomini di maggiore qualità: Lamine Yamal sblocca il match riscrivendo la storia della competizione, mentre uno scatenato Raphinha firma una doppietta d’autore che certifica un momento di forma sensazionale.

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Lamine Yamal nella leggenda: record di gol da teenager in Champions League

La sfida, diretta dal fischietto italiano Davide Massa, si accende immediatamente al 7′. Approfittando di una grave disattenzione della retroguardia inglese, Lamine Yamal si avventa sul pallone con freddezza glaciale e batte il portiere avversario per l’1-0. Con questa rete, il talento spagnolo classe 2007 stabilisce il nuovo primato assoluto per il maggior numero di reti siglate da un teenager nella storia della Champions League, raggiungendo quota 14 gol. Il gioiello blaugrana va più volte vicino alla doppietta personale nel corso del match, venendo fermato soltanto dai riflessi prodigiosi dell’estremo difensore ospite Zion Suzuki, autore di almeno tre interventi salva-risultato.

Raphinha dominante: doppietta, numeri da urlo e sorpasso su Neymar

Nella seconda frazione sale in cattedra Raphinha, autentico mattatore dell’attacco catalano. Al 52′ raccoglie un suggerimento di Fermín López e scarica una conclusione che, deviata, spiazza il portiere per il 2-0. Al 64′ cala il tris: assist chirurgico di João Cancelo e sinistro chirurgico all’angolino basso per il definitivo 3-0, prima di lasciare il campo tra gli applausi al 70′ per far spazio a Gavi. I numeri stagionali di Raphinha rasentano la perfezione: in 13 presenze complessive ha messo a referto 19 gol e 3 assist, superando persino Neymar per marcature complessive in Champions League con la maglia blaugrana e candidandosi con forza al ruolo di capocannoniere del torneo.

Reazione sterile dell’Aston Villa: palo di Goretzka al 70′

L’Aston Villa di Unai Emery prova a reagire nella ripresa affidandosi a forze fresche, ma sbatte contro la sfortuna e la solidità catalana. L’opportunità più nitida per i Villans arriva al 70′, quando Leon Goretzka svetta imperiosamente da calcio d’angolo colpendo un clamoroso palo pieno. I tentativi di Nicolas Jackson e Tammy Abraham non sortiscono effetti contro l’attenta difesa blaugrana, sigillando un successo netto e senza discussioni per il Barcellona.