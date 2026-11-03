Pagelle Manchester United Roma: Soulé e Mora illuminano, Balerdi crolla nel finale. Cunha trascina i Red Devils – VOTI

Pagelle Manchester United Roma: i giallorossi sprecano il doppio vantaggio e subiscono un’altra clamorosa rimonta in Champions League. Cunha firma la doppietta decisiva, grande delusione per la squadra di Gasperini

Un’altra notte da incubo per la Roma in Champions League. Dopo aver chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio grazie alle reti di Soulé e Malen, i giallorossi subiscono la rimonta del Manchester United, che si impone 3-2 all’Old Trafford.

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La squadra di Gasperini aveva dominato la prima frazione, mostrando qualità e concretezza. Lo splendido lancio di Rodrigo Mora per Soulé aveva aperto le marcature, poi il rigore trasformato da Malen aveva portato la Roma sullo 0-2. Nella ripresa, però, cambia tutto: Fernandes accorcia dal dischetto dopo la ripetizione del penalty, mentre Mbeumo sfiora il pareggio colpendo un clamoroso doppio palo.

Nel finale sale in cattedra Cunha, che approfitta di un errore di Balerdi e firma prima il pareggio e poi il definitivo 3-2. L’espulsione nel recupero non impedisce allo United di conquistare la vittoria. Per la Roma resta una sconfitta pesantissima: i giallorossi rimangono a quattro punti in classifica.

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Le pagelle del Manchester United

Lammens 6.5

Yoro 5

Maguire 5.5 (88′ De Ligt sv)

(88′ De Ligt sv) Heaven 4.5 (75′ Lisandro 6)

(75′ Lisandro 6) Dalot 5

Baleba 5.5 (51′ Tielemans 6)

(51′ Tielemans 6) Mainoo 5.5

Mbeumo 5

Diallo 6 (75′ Lacey 6.5)

(75′ Lacey 6.5) Cunha 7

Bruno Fernandes 6.5 (88′ Mount sv)

All. Carrick 7

Le pagelle della Roma

Vasquez 6

Mancini 6.5 (75′ Ghilardi 6)

(75′ Ghilardi 6) Balerdi 5

Hermoso 6 (75′ Ndicka 6)

(75′ Ndicka 6) Rensch 6 (21′ Lulli 5.5)

(21′ Lulli 5.5) De Roon 6

Cristante 6.5

Wesley 6.5

Soulé 7.5

Mora 7 (46′ Pisilli 5.5)

(46′ Pisilli 5.5) Malen 6.5 (78′ Castro 5.5)

All. Gasperini 5