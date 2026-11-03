Moviola Feyenoord Inter: Calhanoglu, Akanji e Zechiel ammoniti, regolari i gol nerazzurri

Gli episodi arbitrali del primo tempo della sfida di Champions League tra Feyenoord e Inter: tre cartellini gialli e nessun episodio particolarmente controverso in occasione delle reti di Bisseck ed Esposito
Primo tempo senza particolari polemiche arbitrali nella sfida tra Feyenoord e Inter. I nerazzurri conducono grazie alle reti di Bisseck ed Esposito, mentre il direttore di gara è intervenuto in tre occasioni per sanzionare alcuni interventi irregolari.
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Gli episodi del primo tempo
39′ – Ammoniti Akanji e Zechiel.
Doppia ammonizione nel giro di pochi istanti. Il direttore di gara estrae il cartellino giallo nei confronti di Akanji e Zechiel. Decisioni disciplinari che rientrano nella gestione della gara, con l’arbitro che interviene per sanzionare i rispettivi comportamenti irregolari.
33′ – Regolare il gol di Esposito.
L’Inter trova il raddoppio con Francesco Pio Esposito. Spence affonda sulla corsia e mette un pallone invitante al centro dell’area, dove l’attaccante nerazzurro anticipa tutti e insacca di testa. Non emergono irregolarità nell’azione che porta alla rete: gol regolare.
7′ – Regolare il gol di Bisseck.
Grande giocata del difensore nerazzurro, che controlla il pallone al limite dell’area, si gira e lascia partire una conclusione a giro sul secondo palo. Una traiettoria imparabile per il portiere avversario. Anche in questo caso non si segnalano particolari dubbi sulla regolarità della rete.
3′ – Ammonito Calhanoglu.
Primo cartellino giallo della partita per il centrocampista dell’Inter. L’arbitro interviene nei primi minuti di gioco e sanziona il turco con un’ammonizione.
Bilancio del primo tempo: direzione di gara senza particolari criticità. Le tre ammonizioni e le due reti nerazzurre non presentano, sulla base degli episodi disponibili, situazioni arbitrali controverse.
Gli episodi del secondo tempo
66′ – Annullato il gol di Pio Esposito.
L’attaccante nerazzurro spinge in rete un traversone basso di Dimarco, ma l’arbitro ferma tutto per posizione irregolare. Corretta la decisione di annullare la rete: Esposito si trova in fuorigioco al momento del passaggio.
53′ – Regolare il gol di Zielinski.
Capolavoro del centrocampista polacco, che si inserisce centralmente e lascia partire un sinistro dal limite indirizzato sul primo palo. Non si ravvisano irregolarità nell’azione che porta al 3-0 nerazzurro.
Il bilancio della moviola
Direzione di gara complessivamente positiva. Le reti dell’Inter vengono valutate correttamente, così come il fuorigioco che porta all’annullamento del secondo gol personale di Esposito. Anche sul piano disciplinare non emergono particolari criticità.
L’episodio più importante della ripresa viene gestito correttamente: giusto annullare la rete di Esposito per posizione irregolare.