Moviola Manchester United-Roma: Gil Manzano corretto su rigore e ammonizioni, giusto il giallo per Lulli

Gli episodi arbitrali del primo tempo della sfida tra Manchester United e Roma: nessuna sbavatura significativa per il direttore di gara Gil Manzano, che prende le decisioni giuste nelle situazioni più importanti

Primo tempo caratterizzato da alcuni episodi arbitrali nella sfida tra Manchester United e Roma. Il direttore di gara Gil Manzano è chiamato a intervenire in diverse circostanze, prendendo decisioni corrette e mantenendo il controllo della partita.

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Gli episodi del primo tempo

35′ – Ammonizione corretta per Lulli.

Giusto il cartellino giallo mostrato a Lulli, protagonista di un intervento irregolare che interrompe una ripartenza pericolosa del Manchester United. Il fallo di mano commesso dal giocatore della Roma giustifica la sanzione disciplinare. Una decisione corretta da parte dell’arbitro spagnolo.

20′ – Giuste le ammonizioni per Soulé e Bruno Fernandes.

Gil Manzano decide di ammonire entrambi i protagonisti dopo un duro diverbio in campo. Soulé e Bruno Fernandes si rendono protagonisti di un confronto particolarmente acceso, con il direttore di gara che interviene per riportare la calma. Corretta la scelta di punire entrambi i calciatori con il cartellino giallo, senza fare distinzioni tra le parti coinvolte.

16′ – Regolare il calcio di rigore assegnato alla Roma.

Nessun dubbio sull’episodio che porta al penalty in favore dei giallorossi. Heaven interviene sul tiro di Soulé, fermando la conclusione con un intervento irregolare. Gil Manzano individua correttamente l’infrazione e assegna il calcio di rigore alla Roma. Decisione giusta, senza particolari margini di discussione.

Bilancio del primo tempo: direzione di gara positiva per Gil Manzano. Gli episodi principali vengono valutati correttamente e le decisioni disciplinari risultano coerenti con quanto accade sul terreno di gioco.

Gli episodi del secondo tempo

90′ – Giusta l’espulsione di Cunha.

Rosso corretto per il giocatore del Manchester United, protagonista di un intervento particolarmente duro ai danni di Balerdi. L’entrataccia non lascia spazio a interpretazioni: sacrosanta l’espulsione.

78′ – Ammonizione corretta per Maguire.

Giusto il cartellino giallo per il difensore inglese, che colpisce involontariamente Castro con una manata. Corretta la sanzione disciplinare.

74′ – Dubbi sul contatto tra Lacey-Wesley e l’avversario.

Il brasiliano entra duramente sull’avversario dopo che quest’ultimo ha già effettuato il cross, travolgendolo. Gil Manzano lascia proseguire, ma il contatto avrebbe potuto giustificare l’assegnazione di un calcio di rigore.

70′ – Sacrosanto il giallo per Heaven.

Intervento molto duro del giocatore del Manchester United ai danni di Soulé. Corretta l’ammonizione: l’entità dell’intervento giustifica pienamente il provvedimento.

57′ – Dubbi sulla ripetizione del rigore.

Fernandes sbaglia dal dischetto, ma Gil Manzano decide di far ripetere la conclusione per un presunto ingresso anticipato di Cristante in area. La decisione lascia diversi dubbi: da valutare attentamente l’effettiva posizione del centrocampista giallorosso e la sua eventuale influenza sull’azione.

55′ – Dubbi sul rigore assegnato al Manchester United.

Cunha e Mancini incrociano le gambe all’interno dell’area di rigore. Il contatto appare leggero, ma Gil Manzano indica il dischetto. Una decisione discutibile, perché l’intensità del contatto sembra non giustificare pienamente il calcio di rigore.

Il bilancio della moviola

Direzione di gara con diverse decisioni discutibili nella ripresa. Se le ammonizioni e l’espulsione di Cunha appaiono corrette, restano perplessità soprattutto sui due episodi da rigore e sulla successiva ripetizione del penalty. Gil Manzano non convince pienamente nella gestione degli episodi più delicati.