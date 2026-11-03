Pagelle Feyenoord Inter: Bisseck, Spence, Esposito e Zielinski trascinano i nerazzurri, Chivu convince – VOTI

Pagelle Feyenoord Inter: l’Inter conquista una vittoria pesante in Champions League e supera 3-0 gli olandesi. Dopo il successo contro lo Shakhtar, i nerazzurri trovano la seconda vittoria consecutiva e si avvicinano alla qualificazione ai playoff

L’Inter comincia a carburare in Champions League. Dopo l’1-0 sofferto contro lo Shakhtar e il complicato weekend del derby, la squadra di Chivu risponde con una prestazione convincente, espugnando il campo del Feyenoord con un netto 0-3.

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A sbloccare la partita ci pensa Bisseck, protagonista di una giocata straordinaria dopo appena sette minuti: controllo al limite, girata e sinistro a giro sul secondo palo. Una rete da vero numero 10, più che da difensore.

Gli olandesi provano a reagire e mettono in difficoltà la retroguardia nerazzurra, ma stavolta l’Inter riesce a reggere l’intensità avversaria. A fare la differenza è anche la ripartenza orchestrata da Spence, che porta al raddoppio firmato da Pio Esposito. Per l’attaccante è una liberazione, dopo quasi due mesi senza gol.

Nella ripresa arriva anche la firma di Zielinski, che completa una grande prestazione personale con un meraviglioso sinistro dal limite. Il 3-0 chiude definitivamente i conti e certifica la seconda vittoria consecutiva in Champions League.

L’Inter ritrova fiducia, concretezza e punti pesanti, entrando sempre più nel cuore della zona playoff.

Le pagelle del Feyenoord

Ernst 5,5

Read 5 (62′ Schaken)

(62′ Schaken) Kraaijeveld 5,5 (78′ Deijl sv)

(78′ Deijl sv) Marmol 5

Lopez 5 (62′ Watanabe)

(62′ Watanabe) Zechiel 5,5

Vanhoutte 5 (46′ Van den Elshout 5,5)

(46′ Van den Elshout 5,5) Targhalline 5,5

Hadj Moussa 6,5

Nacho Ferri 5,5 (62′ Steijn)

(62′ Steijn) Valente 5,5

Van Bronckhorst 4.5

Le pagelle dell’Inter

Martinez 6,5

Bisseck 7

Akanji 5,5 (85′ Pavard sv)

(85′ Pavard sv) Carlos Augusto 6

Spence 7

Barella 6,5 (78′ Sucic sv)

(78′ Sucic sv) Calhanoglu 6 (57′ Mkhitaryan 6)

(57′ Mkhitaryan 6) Zielinski 7 (78′ Stankovic sv)

(78′ Stankovic sv) Dimarco 6

Esposito 7

Thuram 6 (57′ Bonny 6)

(57′ Bonny 6) Chivu 7