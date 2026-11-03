 Pagelle Feyenoord Inter: Bisseck, Spence, Esposito e Zielinski trascinano i nerazzurri, Chivu convince - VOTI
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Pagelle Feyenoord Inter: Bisseck, Spence, Esposito e Zielinski trascinano i nerazzurri, Chivu convince – VOTI

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Published 2 ore fa il 3 Novembre 2026
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Pio Esposito Inter Udinese (2) per calcio

Pagelle Feyenoord Inter: l’Inter conquista una vittoria pesante in Champions League e supera 3-0 gli olandesi. Dopo il successo contro lo Shakhtar, i nerazzurri trovano la seconda vittoria consecutiva e si avvicinano alla qualificazione ai playoff

L’Inter comincia a carburare in Champions League. Dopo l’1-0 sofferto contro lo Shakhtar e il complicato weekend del derby, la squadra di Chivu risponde con una prestazione convincente, espugnando il campo del Feyenoord con un netto 0-3.

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A sbloccare la partita ci pensa Bisseck, protagonista di una giocata straordinaria dopo appena sette minuti: controllo al limite, girata e sinistro a giro sul secondo palo. Una rete da vero numero 10, più che da difensore.

Gli olandesi provano a reagire e mettono in difficoltà la retroguardia nerazzurra, ma stavolta l’Inter riesce a reggere l’intensità avversaria. A fare la differenza è anche la ripartenza orchestrata da Spence, che porta al raddoppio firmato da Pio Esposito. Per l’attaccante è una liberazione, dopo quasi due mesi senza gol.

Nella ripresa arriva anche la firma di Zielinski, che completa una grande prestazione personale con un meraviglioso sinistro dal limite. Il 3-0 chiude definitivamente i conti e certifica la seconda vittoria consecutiva in Champions League.

L’Inter ritrova fiducia, concretezza e punti pesanti, entrando sempre più nel cuore della zona playoff.

Le pagelle del Feyenoord

  • Ernst 5,5
  • Read 5 (62′ Schaken)
  • Kraaijeveld 5,5 (78′ Deijl sv)
  • Marmol 5
  • Lopez 5 (62′ Watanabe)
  • Zechiel 5,5
  • Vanhoutte 5 (46′ Van den Elshout 5,5)
  • Targhalline 5,5
  • Hadj Moussa 6,5
  • Nacho Ferri 5,5 (62′ Steijn)
  • Valente 5,5
  • Van Bronckhorst 4.5

Le pagelle dell’Inter

  • Martinez 6,5
  • Bisseck 7
  • Akanji 5,5 (85′ Pavard sv)
  • Carlos Augusto 6
  • Spence 7
  • Barella 6,5 (78′ Sucic sv)
  • Calhanoglu 6 (57′ Mkhitaryan 6)
  • Zielinski 7 (78′ Stankovic sv)
  • Dimarco 6
  • Esposito 7
  • Thuram 6 (57′ Bonny 6)
  • Chivu 7

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