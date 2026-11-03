Pagelle Feyenoord Inter: Bisseck, Spence, Esposito e Zielinski trascinano i nerazzurri, Chivu convince – VOTI

Pagelle Feyenoord Inter: l’Inter conquista una vittoria pesante in Champions League e supera 3-0 gli olandesi. Dopo il successo contro lo Shakhtar, i nerazzurri trovano la seconda vittoria consecutiva e si avvicinano alla qualificazione ai playoff
L’Inter comincia a carburare in Champions League. Dopo l’1-0 sofferto contro lo Shakhtar e il complicato weekend del derby, la squadra di Chivu risponde con una prestazione convincente, espugnando il campo del Feyenoord con un netto 0-3.
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A sbloccare la partita ci pensa Bisseck, protagonista di una giocata straordinaria dopo appena sette minuti: controllo al limite, girata e sinistro a giro sul secondo palo. Una rete da vero numero 10, più che da difensore.
Gli olandesi provano a reagire e mettono in difficoltà la retroguardia nerazzurra, ma stavolta l’Inter riesce a reggere l’intensità avversaria. A fare la differenza è anche la ripartenza orchestrata da Spence, che porta al raddoppio firmato da Pio Esposito. Per l’attaccante è una liberazione, dopo quasi due mesi senza gol.
Nella ripresa arriva anche la firma di Zielinski, che completa una grande prestazione personale con un meraviglioso sinistro dal limite. Il 3-0 chiude definitivamente i conti e certifica la seconda vittoria consecutiva in Champions League.
L’Inter ritrova fiducia, concretezza e punti pesanti, entrando sempre più nel cuore della zona playoff.
Le pagelle del Feyenoord
- Ernst 5,5
- Read 5 (62′ Schaken)
- Kraaijeveld 5,5 (78′ Deijl sv)
- Marmol 5
- Lopez 5 (62′ Watanabe)
- Zechiel 5,5
- Vanhoutte 5 (46′ Van den Elshout 5,5)
- Targhalline 5,5
- Hadj Moussa 6,5
- Nacho Ferri 5,5 (62′ Steijn)
- Valente 5,5
- Van Bronckhorst 4.5
Le pagelle dell’Inter
- Martinez 6,5
- Bisseck 7
- Akanji 5,5 (85′ Pavard sv)
- Carlos Augusto 6
- Spence 7
- Barella 6,5 (78′ Sucic sv)
- Calhanoglu 6 (57′ Mkhitaryan 6)
- Zielinski 7 (78′ Stankovic sv)
- Dimarco 6
- Esposito 7
- Thuram 6 (57′ Bonny 6)
- Chivu 7