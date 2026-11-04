Il Psg scrive la storia della Champions League: il 6-0 al Villarreal vale un record straordinario, non era mai successo prima d’ora

Il Psg ha vissuto una notte da record in Champions League contro il Villarreal. I francesi hanno scritto la storia, ecco il motivo
Una serata straordinaria riscrive gli annali del calcio europeo. Al termine di una prestazione dominante, il Paris Saint-Germain travolge il Villarreal con un perentorio 0-6 sul terreno dell’Estadio de la Cerámica. Gli uomini guidati da Luis Enrique firmano una pagina memorabile della massima competizione continentale, diventando la prima squadra nella storia della Champions League a segnare ben quattro reti nell’arco di soli otto minuti.
Un avvio devastante: poker parigino tra il 9′ e il 17′
La sfida si sblocca al 9′ grazie a un’intuizione di Willian Pacho, bravo a innescare João Neves, letale nel trovare l’incrocio dei pali per lo 0-1. Da quell’istante si abbatte un autentico uragano sulla retroguardia spagnola. Al 12′ Maghnes Akliouche serve al limite Désiré Doué, che batte il portiere con una conclusione angolata. Appena sessanta secondi dopo, al 13′, Senny Mayulu insacca di prima intenzione per lo 0-3.
Il poker da record si concretizza al 17′: ancora Akliouche rifinisce magistralmente per Fabián Ruiz, che con lo specchio sguarnito firma il poker. Un parziale tramortente che manda in tilt i piani tattici di Iñigo Pérez, nonostante le parate di Péter Gulácsi abbiano evitato un passivo ancor più pesante prima dell’intervallo.
Ripresa senza storia: doppietta di Fabián Ruiz e sigillo finale di Boly
Nel secondo tempo la sinfonia dei campioni di Francia non accenna a diminuire. Al 50′ un calcio di punizione telecomandato da Vitinha pesca puntuale in area Fabián Ruiz, abile a timbrare la doppietta personale con un fendente chirurgico per lo 0-5. Il Villarreal prova a reagire affidandosi alla pericolosità di Georges Mikautadze e Ayoze Pérez, ma le loro conclusioni vengono neutralizzate dai riflessi di Matvey Safonov.
Al 78′, con il match saldamente diretto dal fischietto tedesco Felix Zwayer, arriva la sesta marcatura: João Neves inventa un assist millimetrico per il subentrato David Boly, freddissimo nel superare Gulácsi per il definitivo 0-6. Un’affermazione perentoria che proietta il Paris Saint-Germain tra le potenze dominatrici del torneo.