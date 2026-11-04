Bayern Monaco trascinato da Lennart Karl: il 18enne si è preso la scena in Champions League e ha tagliato il primo traguardo stagionale

Lennart Karl è stato il grande protagonista della notte del Bayern Monaco. Grande traguardo in Champions League per il classe 2008

Colpo esterno pesante in Champions League per il Bayern Monaco, che espugna il campo dell’Atlético Madrid vincendo per 0-2. I bavaresi conquistano tre punti preziosi al termine di novanta minuti combattuti, decisi interamente nella ripresa: a sbloccare il risultato è Lennart Karl, al suo primo gol stagionale nella competizione dopo essere rimasto a secco nelle prime tre presenze, seguito dal raddoppio firmato da Konrad Laimer su suggerimento millimetrico di Harry Kane.

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Primo tempo equilibrato: ritmi alti e difese attente

La sfida, diretta dall’arbitro François Letexier, si apre con grande intensità da ambo le parti. I padroni di casa provano a farsi vedere in avanti con Julián Álvarez, la cui conclusione dal limite si spegne sul fondo non lontano dai pali difesi da Manuel Neuer. La risposta tedesca arriva al 23′: Lennart Karl si coordina in area per un tiro al volo che esce di un soffio sopra la traversa.

Il Bayern alza il baricentro con il passare dei minuti, affidandosi alle iniziative di Joshua Kimmich e ai tentativi dalla media distanza di Josip Stanišić, neutralizzati dalla retroguardia madrilena. Prima dell’intervallo è Jan Oblak a farsi trovare pronto sulle sortite offensive bavaresi, mantenendo il punteggio fermo sullo 0-0 al termine della prima frazione di gioco.

Karl sblocca la gara, Laimer cala il sipario

Il copione tattico muta al minuto 54. Dopo un tiro respinto di Tom Bischof, Lennart Karl si avventa sulla sfera con grande prontezza e insacca lo 0-1. Un centro storico a livello personale per il talento classe 2008, che trova la sua prima gioia personale nel torneo.

La reazione dell’Atlético Madrid non tarda: al 66′ Marcos Llorente controlla in area e calcia rasoterra verso l’angolino, ma Neuer risponde con un riflesso decisivo. Scampato il pericolo, il Bayern affonda il colpo decisivo. Al 73′ un gran tiro di Dayot Upamecano viene deviato sul palo da Oblak, ma un minuto più tardi arriva il bis: Kane crossa morbido al centro e serve Konrad Laimer, che aggancia rapidamente e calcia con forza sotto la traversa per lo 0-2.

Controllo finale e tre punti per i bavaresi

Nel quarto d’ora conclusivo le sostituzioni decise da Diego Simeone, con gli ingressi in campo di Ademola Lookman e Jonathan David, non bastano a riaprire la contesa. I tentativi nel recupero di Dávid Hancko e Giuliano Simeone non trovano lo specchio della porta, consentendo al Bayern Monaco di gestire il vantaggio e archiviare un successo esterno di grande autorevolezza.