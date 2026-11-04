Fenerbahce, adesso è ufficiale: Emre Belozoglu torna sulla panchina

Ufficiale la nomina di Emre Belözoğlu come nuovo allenatore del Fenerbahçe. L’ex centrocampista prende le redini dei gialloneri: tutti i dettagli dell’annuncio

La notizia era nell’aria, ma ora ha i crismi dell’ufficialità: Emre Belözoğlu è il nuovo allenatore capo del Fenerbahçe. Il club di Istanbul ha reso noto l’ingaggio del tecnico attraverso una nota pubblicata sul proprio sito internet, riabbracciando una delle figure più emblematiche della propria storia recente.

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Il comunicato del club e il legame visceral con i colori gialloneri

La società turca ha accolto il ritorno dell’ex centrocampista con parole cariche di pathos e senso d’appartenenza, sottolineando l’indissolubile legame tra il tecnico e la piazza.

NOTA CLUB – “Sudare per la maglia a strisce, lottare per questo emblema, restare saldi nei momenti difficili…Servire questi colori significa provare un profondo senso di appartenenza che rimane immutato anche dopo anni. Emre Belözoğlu, che ha fatto parte di questo grande club sia come giocatore in campo che come allenatore a bordo campo, è ora alla guida del Fenerbahçe come allenatore capo, dedito al successo della maglia a strisce. Indossare questo emblema è motivo di orgoglio; servirlo è una responsabilità. Bentornato a casa, Emre Belözoğlu!”.

Dalla carriera in campo alle nuove ambizioni in panchina

Per Emre Belözoğlu, ex carismatico centrocampista dal temperamento focoso ed ex pilastro della Nazionale turca ed ex Inter, si tratta di un ritorno fondamentale in una piazza che conosce alla perfezione. Dopo aver vestito la maglia del Fenerbahçe da leader della mediana e aver già ricoperto ruoli sia dirigenziali che di guida ad interim in passato, il quarantaquattrenne tecnico torna al comando con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio turco ed europeo. La dirigenza punta forte sulla sua grinta e sul profondo senso di appartenenza per guidare lo spogliatoio verso i successi auspicati dai tifosi di Istanbul.