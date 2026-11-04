 Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni dell'11ª giornata: chi è stato scelto per Inter-Como, Fiorentina-Juve ma non solo
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Serie A

Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni dell’11ª giornata: chi è stato scelto per Inter-Como, Fiorentina-Juve ma non solo

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Published 11 minuti fa il 4 Novembre 2026
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Chiffi

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni dell’11ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le partite

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

VENEZIA – UDINESE    Venerdì 6/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

IMPERIALE – MONDIN

IV:      BONACINA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:       PEZZUTO

CAGLIARI – FROSINONE    Sabato 7/11 h. 15.00

AYROLDI

MORO – COLAIANNI

IV:      PERRI

VAR:     MARINI

AVAR:       PRONTERA

TORINO – LECCE    Sabato 7/11 h.15.00

FELICIANI

COSTANZO – GARZELLI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       CAMPLONE

PARMA – BOLOGNA     Sabato 7/11 h. 18.00

ZUFFERLI

TRINCHIERI – CHIAVAROLI

IV:     ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     GHERSINI

ROMA – SASSUOLO    Sabato 7/11 h. 20.45

DI BELLO

PERETTI – SCATRAGLI

IV:      ABISSO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     GUIDA

NAPOLI – LAZIO    h. 12.30

PAIRETTO

TEGONI – PERROTTI

IV:     MARINELLI

VAR:     AURELIANO

AVAR:      MAZZOLENI

GENOA – MILAN    h. 15.00

MASSA

ALASSIO – ROSSI L.

IV:       DOVERI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     MARINI

MONZA – ATALANTA    h. 15.00

ALLEGRETTA

VECCHI – BARONE

IV:     SOZZA

VAR:      LA PENNA

AVAR:       FABBRI

INTER – COMO    h. 18.00

CHIFFI

COLAROSSI – BAHRI

IV:       MARCENARO

VAR:      PATERNA

AVAR:      GARIGLIO

FIORENTINA – JUVENTUS     h. 20.45

COLOMBO

BACCINI – CECCON

IV:     MARESCA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       MERAVIGLIA

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