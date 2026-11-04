Rafa Nadal entra nel Consiglio di Amministrazione del Real Madrid: dal tennis al calcio, ‘nuova vita’ per il fuoriclasse spagnolo

Nuova vita per Rafa Nadal, dal tennis al calcio: il fuoriclasse spagnolo entra nel Consiglio di Amministrazione del Real Madrid

Svolta istituzionale di enorme risonanza per il Real Madrid. Il Consiglio di Amministrazione del club, riunitosi mercoledì 4 novembre, ha concordato di presentare all’Assemblea Generale dei Membri Delegati la ratifica della nomina di Rafael Nadal Parera come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Il campione iberico, già membro onorario della società e socio numero 67.778, assume così un incarico dirigenziale di rilievo per contribuire in prima persona al presente e al futuro della società madrilena.

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Orgoglio per il madridismo: l’ingresso tra i vertici societari

Per il Real Madrid e per l’intera comunità del madridismo, l’approdo di una figura della statura sportiva e umana di Rafael Nadal ai vertici del club rappresenta un motivo di grandissimo prestigio. Legato da sempre a una profonda passione per i colori dei blancos, Nadal metterà a disposizione la sua influenza e la sua visione per supportare lo sviluppo e la pianificazione strategica dell’istituzione. La formalizzazione della carica passerà attraverso il voto dell’Assemblea dei delegati, passaggio fondamentale per suggellare l’inizio operativo del nuovo percorso dirigenziale.

Un palmarès leggendario: dai Grand Slam ai trionfi olimpici

La carriera sportiva di Rafael Nadal si colloca ai vertici assoluti della storia delle discipline internazionali. Nel suo curriculum agonistico figurano traguardi straordinari:

92 titoli individuali conquistati in carriera

conquistati in carriera 22 titoli del Grand Slam

2 medaglie d’oro olimpiche

5 Coppe Davis vinte con la nazionale spagnola

vinte con la nazionale spagnola Il raggiungimento della posizione di numero 1 nel ranking mondiale

Un percorso sportivo durato decenni che ha reso l’atleta uno dei profili più ammirati e celebrati dal pubblico e dagli addetti ai lavori su scala globale.

Valori condivisi e identità del club dentro e fuori dal campo

Oltre ai successi nei campi da gioco, a rendere naturale il connubio con la dirigenza delle Merengues è l’affinità valoriale. Il costante spirito di miglioramento, la cultura del sacrificio, la tenacia agonistica unita all’umiltà e al rispetto per compagni e rivali riflettono i canoni storici dell’identità del club. Attraverso il suo impegno civile e solidale, Rafael Nadal ha incarnato questi principi durante l’intera vita agonistica, preparandosi ora a tradurli in un impegno istituzionale a sostegno dei futuri successi del Real Madrid.