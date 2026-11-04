Infortunio Zaccagni Lazio, tegola per Gattuso! Il capitano salta il Napoli: la diagnosi e i possibili tempi di recupero

Infortunio Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste ha riportato uno stiramento al quadricipite della coscia sinistra e sarà costretto a saltare il big match contro il Napoli
Una notizia pesantissima scuote la Lazio alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Mattia Zaccagni non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la trasferta contro il Napoli di Massimiliano Allegri, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona.
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Il capitano biancoceleste ha riportato uno stiramento al quadricipite della coscia sinistra, problema che lo aveva costretto ad abbandonare anticipatamente il terreno di gioco durante l’ultima partita contro il Cagliari.
Una perdita particolarmente significativa per la formazione capitolina, reduce da un avvio di campionato straordinario e attualmente in vetta alla classifica.
Infortunio Zaccagni Lazio, la diagnosi dopo la partita contro il Cagliari
Il problema fisico accusato dal numero 10 durante la sfida dell’Olimpico si è rivelato più serio rispetto alle prime sensazioni.
Gli accertamenti hanno evidenziato uno stiramento muscolare alla coscia sinistra, rendendo inevitabile la sua assenza contro gli azzurri.
Lo staff medico dovrà adesso monitorare l’evoluzione dell’infortunio e stabilire il percorso di recupero più appropriato, evitando rischi legati a un eventuale rientro anticipato.
Infortunio Zaccagni Lazio, quanto starà fuori? Si teme un mese di stop
La principale preoccupazione riguarda i tempi di recupero.
Le prime valutazioni fanno temere uno stop di circa quattro settimane, anche se la durata effettiva dell’assenza dipenderà dalla risposta del muscolo alle terapie e dai successivi controlli.
Zaccagni salterà certamente la trasferta di Napoli, mentre resta da valutare la sua disponibilità per gli impegni successivi alla sosta delle nazionali.
Una situazione che impone prudenza, considerando il ruolo centrale ricoperto dall’attaccante nello scacchiere tattico biancoceleste.
Infortunio Zaccagni Lazio, Gattuso perde uno dei protagonisti della capolista
L’assenza del capitano arriva nel momento migliore della stagione della Lazio, protagonista di un percorso che l’ha portata al comando della Serie A 2026/2027.
Zaccagni ha contribuito in maniera determinante ai risultati della squadra, realizzando due gol e cinque assist nelle prime dieci giornate.
Numeri che testimoniano la sua importanza nella costruzione offensiva e nella capacità dei biancocelesti di creare occasioni.
Infortunio Zaccagni Lazio, emergenza offensiva verso il Napoli
Contro la formazione di Massimiliano Allegri, Gattuso dovrà necessariamente modificare alcune soluzioni offensive.
Senza Zaccagni, la Lazio perde qualità nell’uno contro uno, capacità di rifinitura ed esperienza, oltre a un importante riferimento caratteriale.
Il tecnico sarà dunque chiamato a individuare un’alternativa capace di garantire equilibrio e pericolosità sulla fascia sinistra.
La sfida del Maradona rappresenterà un banco di prova significativo per la capolista, chiamata a confermare il proprio rendimento anche senza uno dei suoi uomini più importanti.