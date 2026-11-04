Morte de Miguel, il portiere Owono: «Sono i giorni più difficili della mia vita»

Andorra, la morte di Jesús de Miguel: il commovente messaggio del portiere Jesús Owono e il comunicato del club

Un velo di profondo dolore e commozione avvolge il mondo del calcio club scosso improvvisamente dalla tragica scomparsa del calciatore Jesús de Miguel, attaccante che ha lasciato un vuoto incolmabile all’interno dello spogliatoio e tra i tifosi del Tenerife e non solo.

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Il comunicato ufficiale del club e il dolore della squadra

L’Andorra ha condiviso un toccante messaggio sul proprio profilo X, riportando integralmente le parole di Jesús Owono, portiere dell’Andorra e della Nazionale della Guinea Equatoriale.

Il club ha voluto sottolineare il momento drammatico attraverso i canali ufficiali: “L’FC Andorra è ancora profondamente scosso dalla morte di Jesús de Miguel. In questi momenti così difficili, il nostro giocatore Jesús Owono desidera condividere personalmente alcune parole”.

Le parole strazianti di Jesús Owono

Affidato ai canali della società, il messaggio del portiere riflette tutto lo smarrimento e il dolore provato dal gruppo squadra:

«Questi sono i giorni più difficili della mia vita. Faccio fatica a trovare le parole e mi risulta molto difficile accettare tutto ciò che è successo.Provo un dolore immenso per la perdita di Jesús. Penso a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che gli volevano bene. So che ci saranno molte questioni da affrontare, affronterò ciò che verrà con tutto il rispetto possibile. Ma in questo momento, sinceramente, non riesco a pensare ad altro che a Jesús e al dolore che stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesús»