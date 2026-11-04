Cagliari Primavera, segnalato un presunto episodio di discriminazione

Caso razzismo nel Primavera: presunti insulti ad Akarakiri del Cagliari, aperto il dossier del Giudice Sportivo

La vittoria del Cagliari Primavera sul campo dell’Empoli rischia di passare in secondo piano per una vicenda che ora dovrà essere approfondita dagli organi della giustizia sportiva. Al termine della gara valida per il campionato Primavera, infatti, è stata presentata una segnalazione riguardante un presunto episodio di discriminazione razziale ai danni di Ademide Oreoluwa Abdulganiyu Akarakiri, attaccante del settore giovanile rossoblù.

Si tratta di una situazione particolarmente delicata che sarà oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti, con l’obiettivo di ricostruire con precisione quanto accaduto nel corso della partita.

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La segnalazione presentata dopo Empoli-Cagliari Primavera

Secondo quanto riportato nel provvedimento del Giudice Sportivo, l’episodio si sarebbe verificato nelle fasi finali del primo tempo della sfida tra Empoli e Cagliari Primavera.

La segnalazione riguarda un presunto comportamento di denigrazione razziale che sarebbe stato rivolto ad Akarakiri da parte di un calciatore della formazione toscana. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli né è stata resa nota l’identità della persona coinvolta nella presunta vicenda.

A portare il caso all’attenzione delle istituzioni sportive è stato Massimiliano Canzi, responsabile del settore giovanile del Cagliari, che al termine dell’incontro ha consegnato una dichiarazione sottoscritta al direttore di gara.

L’intervento del Giudice Sportivo

La documentazione raccolta è stata successivamente allegata al referto arbitrale e analizzata nella riunione del 3 novembre del Giudice Sportivo.

Dopo aver esaminato gli atti ricevuti, è stata disposta la trasmissione della documentazione alla Procura Federale, che avrà il compito di effettuare tutti gli approfondimenti necessari per accertare l’effettiva dinamica dei fatti.

Si tratta di un passaggio procedurale fondamentale che non implica alcuna responsabilità accertata, ma che consente l’avvio delle verifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Adesso tocca alla Procura Federale

La vicenda entra quindi nella fase istruttoria. Sarà la Procura Federale a raccogliere testimonianze, documenti ed eventuali ulteriori elementi utili per chiarire quanto accaduto durante la gara.

Solo al termine degli accertamenti verrà trasmessa una relazione agli organi competenti, che valuteranno l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari qualora emergano elementi concreti.

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Attesa per gli sviluppi

Al momento resta importante distinguere tra la segnalazione presentata dal Cagliari e l’effettivo accertamento dei fatti, che dovrà essere svolto dagli organismi federali attraverso le procedure previste.

La vicenda coinvolge direttamente il campionato Primavera e richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza della tutela dei giovani calciatori e del rispetto dei principi di inclusione e correttezza sportiva.

L’auspicio di tutte le parti coinvolte è che le verifiche della Procura Federale consentano di fare piena chiarezza sull’accaduto, ricostruendo con precisione ogni dettaglio dell’episodio segnalato.