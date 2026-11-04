FIGC, Agus nominato capo delegazione dell’Italia U15

FIGC, svolta nel settore giovanile: Angelo Agus è il nuovo capo delegazione dell’Italia Under 15

Una vita trascorsa tra campi di periferia, settore giovanile, formazione e calcio dilettantistico. Adesso per Angelo Agus arriva uno degli incarichi più prestigiosi della sua carriera: il dirigente sardo è stato nominato capo delegazione della Nazionale Under 15, rappresentativa azzurra guidata dal commissario tecnico Enrico Battisti.

La scelta porta in azzurro una figura che da oltre trent’anni opera nel mondo del calcio italiano, con particolare attenzione allo sviluppo dei giovani talenti. La nomina arriva a poche settimane dalla partecipazione dell’Italia Under 15 alla prima edizione della FIFA U-15 World Cup & Festival, manifestazione che ha visto gli azzurrini confrontarsi con le migliori selezioni giovanili internazionali.

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La scelta della FIGC: esperienza e formazione al servizio dei giovani

A ufficializzare l’incarico è stato il commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò, che ha individuato in Agus il profilo ideale per accompagnare il percorso di crescita delle nazionali giovanili.

L’obiettivo della Federazione è quello di rafforzare il lavoro svolto nell’ambito della formazione, valorizzando figure che hanno maturato competenze trasversali sia sul campo sia a livello organizzativo. Per Agus si tratta del riconoscimento di un percorso costruito nel tempo con continuità e dedizione.

Dalla Sardegna alla Nazionale

Originario di Soleminis, in provincia di Cagliari, Agus rappresenta una delle figure più conosciute del calcio sardo. Il suo cammino è iniziato nei primi anni Novanta e si è sviluppato attraverso numerose realtà dilettantistiche dell’isola, dove ha ricoperto incarichi tecnici, organizzativi e dirigenziali.

Nel corso degli anni ha lavorato in diversi contesti, occupandosi della crescita dei giovani calciatori e contribuendo allo sviluppo di progetti sportivi legati ai vivai e alla formazione degli allenatori. L’esperienza accumulata gli ha consentito di diventare un punto di riferimento nel panorama calcistico regionale e nazionale, arrivando a collaborare anche con importanti società professionistiche e con strutture federali.

Una lunga esperienza tra AIAC e FIGC

Parallelamente all’attività sul campo, Agus ha costruito una significativa carriera istituzionale. È stato protagonista all’interno dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ricoprendo ruoli di responsabilità a livello provinciale, regionale e nazionale.

Nel suo percorso figurano inoltre incarichi legati alla formazione UEFA, alla consulenza tecnica e alle attività del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, esperienze che hanno consolidato il suo profilo come dirigente specializzato nella valorizzazione dei giovani.

Un nuovo capitolo in azzurro

La nomina a capo delegazione dell’Italia Under 15 rappresenta il punto più alto di una carriera dedicata alla crescita dei ragazzi e alla promozione dei valori sportivi. Per Agus si apre ora una nuova sfida: accompagnare le future promesse del calcio italiano nel loro primo approccio con la maglia azzurra, contribuendo non solo alla loro crescita sportiva, ma anche al loro percorso umano all’interno del progetto federale.