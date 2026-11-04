Barcellona, tegola Rodri: lesione muscolare! Salta l'Atletico

Tegola Barcellona: Rodri si ferma per lesione muscolare, forfait confermato contro l’Atletico Madrid

Non arrivano soltanto buone notizie in casa Barcellona dopo il convincente successo per 3-0 contro l’Aston Villa. La formazione allenata da Hansi Flick, tecnico tedesco alla guida dei blaugrana, deve infatti fare i conti con l’infortunio di Rodri, centrocampista spagnolo e uno dei punti di riferimento della squadra catalana.

Il giocatore ha accusato un problema fisico nel corso dell’ultima gara e gli accertamenti eseguiti nelle ore successive hanno confermato uno stop che costringerà il Barcellona a rinunciare a uno dei suoi uomini più importanti nelle prossime settimane.

Barcellona, gli esami confermano l’infortunio di Rodri

Dopo il fastidio muscolare avvertito durante la partita contro l’Aston Villa, il centrocampista si è sottoposto agli esami strumentali previsti dallo staff medico del club.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, problema che richiederà un periodo di recupero e un programma personalizzato di riabilitazione.

Il Barcellona ha comunicato l’esito degli esami attraverso una nota ufficiale:

COMUNICATO – “Rodrigo Hernández si è sottoposto a esami medici a seguito del fastidio muscolare avvertito durante la partita di ieri contro l’Aston Villa. Gli esami hanno confermato una lieve lesione al bicipite femorale destro. Salterà partita di domenica prossima contro l’Atlético Madrid. Il suo tempo di recupero dipenderà da come si svilupperà l’infortunio”.

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Atlético Madrid nel mirino, ma senza Rodri

La prima conseguenza dell’infortunio riguarda la prossima sfida di campionato contro l’Atlético Madrid, una delle partite più attese del calendario della Liga. Flick dovrà infatti trovare una soluzione alternativa a centrocampo per sostituire un giocatore che rappresenta equilibrio, qualità e leadership.

L’assenza dell’ex regista della nazionale spagnola rischia di avere un peso importante soprattutto in una gara di alto livello contro una diretta concorrente per le prime posizioni della classifica.

Quanto resterà fuori il centrocampista

Il comunicato del club non indica una data precisa per il rientro, ma le prime valutazioni suggeriscono uno stop di circa un mese. Naturalmente i tempi effettivi dipenderanno dall’evoluzione del recupero e dalla risposta del giocatore alle terapie.

Lo staff sanitario monitorerà costantemente la situazione per evitare ricadute e consentire a Rodri di tornare in campo soltanto quando avrà recuperato completamente la condizione fisica.

Per il Barcellona si tratta quindi di una perdita significativa in un momento cruciale della stagione. L’obiettivo di Flick sarà ora quello di gestire l’emergenza senza compromettere il rendimento di una squadra che punta a restare protagonista sia in campionato sia nelle competizioni europee.