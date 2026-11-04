Sarri: «Ritiro? È un modo per stare insieme. Su Scamacca...»

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Sarri: «Ritiro? È un modo per stare insieme e avere più rapporto con i giocatori. Scamacca dobbiamo valutarlo, l’ultimo allenamento sarà decisivo»

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Published 2 ore fa il 4 Novembre 2026
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Maurizio Sarri

Maurizio Sarri rompe il silenzio dopo il ritiro punitivo post-Parma: tutte le parole del tecnico alla vigilia della sfida di Conference League contro il Kairat Almaty

Vigilia di coppa elettrizzante per l’Atalanta, pronta a rituffarsi nel cammino europeo in Conference League per la sfida casalinga contro i kazaki del Kairat Almaty. A fare il punto della situazione e a fare chiarezza sui motivi dell’isolamento è stato Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport:

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PAROLE – «È un modo per stare insieme e avere più rapporto con i giocatori. È un modo per aver colloqui individuali e collettivi, per passare del tempo insieme anche senza parlare di calcio. È stata una decisione giusta, avevamo bisogno di fermarci. Siamo consapevoli delle difficoltà»

POST PARMA «Se parliamo di calcio, noi lunedì abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Poi bisogna parlare di qualcosa che non è calcio giocato ma reazioni emotive e caratteriali che riguardano il secondo tempo. Bisogna entrare in campo a inizio ripresa con un’altra attitudine»

PRESSIONE – «Siamo in discussione ogni tre giorni e l’ho accettato, non mi fa più nessuna impressione. All’interno della società io vedo che tutte le componenti provano ad aiutare. A tratti lo stanno giocando, con il Parma ho visto una squadra che giocava con i dettami che ci diamo in allenamento. Non penso»

KAIRAT – «È un avversario che negli ultimi undici mesi ha giocato a San Siro e ha perso 2-1, ha giocato a Londra contro l’Arsenal e ha perso 3-2. Bisogna uscire dai luoghi comuni. È una squadra pericolosa, di cui conosciamo più i singoli che la squadra visto che c’è stato un cambio di allenatore con cui hanno giocato una sola partita che era ininfluente essendo già matematicamente secondi».

SCAMACCA«Scamacca dobbiamo valutarlo, l’ultimo allenamento sarà decisivo per capire se sarà a disposizione. Giocare tre partite in sei giorni è difficile sotto questo punto di vista, per quanto riguarda i recuperi decideremo la strada migliore da percorrere»

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