FIGC, Galliani ufficializza la candidatura: sfida con Malagò

Presidenza FIGC, scende in campo anche Adriano Galliani: ufficializzata la candidatura contro Giovanni Malagò

La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo. Nelle ultime ore Adriano Galliani, storico dirigente del calcio italiano e attuale amministratore delegato del Monza, ha ufficializzato la propria candidatura alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avviando formalmente la sfida elettorale che culminerà nell’Assemblea Federale del prossimo 14 dicembre.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Galliani ha depositato la documentazione necessaria attraverso un proprio delegato, completando così l’iter richiesto per partecipare alle elezioni federali.

Elezioni FIGC 2026: Galliani contro Malagò

Con la candidatura di Galliani prende forma un confronto che si preannuncia particolarmente significativo per il futuro del calcio italiano. Dall’altra parte ci sarà infatti Giovanni Malagò, attuale commissario della Federcalcio, che ha già formalizzato la propria disponibilità a guidare nuovamente la Federazione.

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Malagò aveva presentato la documentazione ufficiale nella giornata del 3 novembre, aprendo di fatto la campagna elettorale che accompagnerà il mondo del calcio italiano fino al voto di dicembre.

La sfida tra i due dirigenti rappresenta un confronto tra figure di grande esperienza e profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali dello sport nazionale.

Chi è Adriano Galliani

Il nome di Galliani è tra i più autorevoli del panorama calcistico italiano. Protagonista di alcune delle stagioni più vincenti della storia del Milan, il dirigente brianzolo ha costruito nel corso degli anni una reputazione legata a risultati sportivi, competenze manageriali e capacità di gestione.

Negli ultimi anni ha inoltre contribuito alla crescita del Monza, accompagnando il club lombardo nel percorso che lo ha portato stabilmente nel calcio di alto livello. La sua candidatura è sostenuta da diverse componenti del sistema calcistico, che vedono nella sua esperienza un valore aggiunto per affrontare le sfide che attendono il movimento italiano.

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Il voto del 14 dicembre sarà decisivo

L’assemblea elettiva del 14 dicembre rappresenterà uno snodo fondamentale per la governance della FIGC. Le varie componenti federali saranno chiamate a scegliere il presidente che guiderà il calcio italiano nei prossimi anni, in una fase caratterizzata da importanti temi legati a riforme, sviluppo dei settori giovanili, sostenibilità economica e competitività internazionale.

Con l’ingresso ufficiale di Galliani nella corsa elettorale, il quadro appare ormai definito. Da una parte Malagò, dall’altra Galliani: due figure di grande peso che si contenderanno una delle cariche più importanti dello sport italiano. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere gli orientamenti delle diverse componenti federali e delineare gli equilibri che porteranno all’elezione del nuovo presidente della FIGC.