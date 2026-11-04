Roma, emergenza per Gasperini: forfait per Dybala e Svilar, speranza Gollini

Roma-Sassuolo, emergenza totale per Gasperini: Dybala e Svilar verso il forfait, si spera per Gollini

La Roma si avvicina alla sfida di campionato contro il Sassuolo con diverse preoccupazioni legate all’infermeria. Dopo la sconfitta subita contro il Manchester United nella League Phase di Champions League, la formazione allenata da Gian Piero Gasperini, tecnico giallorosso, è chiamata a reagire nella gara in programma sabato 7 novembre allo Stadio Olimpico.

L’obiettivo della Roma è tornare immediatamente alla vittoria in Serie A, ma il quadro delle indisponibilità rischia di complicare i piani dell’allenatore.

Roma, Dybala e Svilar non recuperano per il Sassuolo

Le notizie che arrivano dalle ultime valutazioni mediche non sono particolarmente incoraggianti. Paulo Dybala, attaccante argentino e principale riferimento tecnico della squadra, non dovrebbe essere disponibile per la sfida contro il Sassuolo.

Assenza pesante anche tra i pali, dove mancherà Mile Svilar, portiere serbo protagonista delle recenti stagioni giallorosse. Il numero uno romanista non è ancora nelle condizioni di tornare a disposizione e continuerà il proprio percorso di recupero.

Due defezioni che obbligheranno Gasperini a studiare alternative importanti sia in fase offensiva sia nella gestione del reparto difensivo.

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Kone resta in dubbio: decisione nei prossimi giorni

Situazione differente per Manu Koné, centrocampista francese arrivato per rafforzare la mediana della Roma. Il giocatore continua a essere monitorato quotidianamente dallo staff medico e le sue condizioni verranno valutate fino alla vigilia della partita.

Al momento, però, le possibilità di vederlo in campo contro il Sassuolo appaiono ridotte. La prudenza resta massima e la decisione definitiva verrà presa soltanto dopo gli ultimi allenamenti.

Per Gasperini si tratta di una situazione da seguire con particolare attenzione, considerando l’importanza del centrocampista negli equilibri tattici della squadra.

Gollini può tornare tra i convocati

L’unica nota positiva arriva invece da Pierluigi Gollini, portiere italiano con una lunga esperienza tra Serie A e competizioni europee.

L’estremo difensore aveva saltato l’ultima gara contro il Manchester United a causa di un fastidio alla schiena, ma il suo recupero procede in maniera incoraggiante. Tra i giocatori attualmente indisponibili, è infatti quello che ha le maggiori possibilità di tornare a disposizione già per il prossimo impegno di campionato.

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Gasperini cerca una reazione

La sfida contro il Sassuolo rappresenta un passaggio importante per la stagione della Roma. Dopo il passo falso europeo, i giallorossi vogliono ritrovare continuità di risultati e mantenere il contatto con le posizioni di vertice della classifica.

Le assenze complicano il lavoro dello staff tecnico, ma Gasperini si aspetta una risposta importante dal gruppo. Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per chiarire definitivamente il quadro degli indisponibili e definire le scelte di formazione in vista della sfida dell’Olimpico.