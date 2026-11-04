David Ospina si ritira a 38 anni: dai successi con Arsenal e Napoli al record con la Colombia! La carriera e tutti i trofei conquistati

David Ospina annuncia ufficialmente il ritiro dal calcio giocato dopo oltre vent’anni di carriera. L’ex portiere di Napoli, Arsenal e Nizza lascia a 38 anni con 14 trofei conquistati

Si chiude un capitolo importante nella storia del calcio colombiano. David Ospina ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico all’età di 38 anni, mettendo fine a una carriera durata oltre vent’anni e caratterizzata da successi, esperienze internazionali e importanti traguardi individuali.

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L’ex portiere di Napoli, Arsenal e Nizza ha comunicato la propria decisione attraverso un emozionante messaggio pubblicato sui social.

IL MESSAGGIO D’ADDIO – «Nel calcio, dico grazie! Non lo abbandonerò… ma sono grato! È stato un viaggio bellissimo! Ora andrò dove mi porterà il sorriso».

Un saluto che conclude il percorso di uno dei portieri più rappresentativi della storia della Colombia, con cui ha collezionato 131 presenze, condividendo il primato nazionale con James Rodríguez.

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David Ospina, gli inizi all’Atlético Nacional e l’esplosione con il Nizza

Nato il 31 agosto 1988, Ospina muove i primi passi nel settore giovanile dell’Atlético Nacional, debuttando tra i professionisti nel 2005.

Conquista i primi successi nel 2007, partecipando alla vittoria dei campionati Apertura e Finalización.

Nel 2008 arriva il trasferimento al Nizza, dove rimane per sei stagioni. In Francia si afferma come portiere affidabile e conquista progressivamente maggiore visibilità internazionale.

Le sue prestazioni, unite all’ottimo Mondiale del 2014, attirano l’interesse dell’Arsenal.

David Ospina, gli anni all’Arsenal e i cinque trofei conquistati

Nell’estate del 2014, Ospina approda all’Arsenal di Arsène Wenger, entrando in un ambiente prestigioso e competitivo.

Durante l’esperienza londinese si alterna tra i pali con altri portieri di livello internazionale, trovando spazio soprattutto nelle competizioni nazionali ed europee.

Con i Gunners conquista due FA Cup, nelle stagioni 2014/2015 e 2016/2017, e tre Community Shield, portando a cinque il numero complessivo dei trofei vinti in Inghilterra.

David Ospina, l’esperienza al Napoli e la Coppa Italia del 2020

Nel 2018 arriva il trasferimento al Napoli, inizialmente in prestito e successivamente a titolo definitivo.

In quattro stagioni veste la maglia azzurra sotto la guida di Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti, alternandosi con Alex Meret.

Il momento più importante arriva nella stagione 2019/2020, quando il Napoli conquista la Coppa Italia battendo la Juventus ai calci di rigore.

Ospina si rivela fondamentale nella semifinale contro l’Inter, contribuendo alla qualificazione con interventi decisivi, anche se non disputa la finale per squalifica.

David Ospina, dall’Al-Nassr al ritorno in Colombia: gli ultimi successi

Nel 2022 il portiere si trasferisce all’Al-Nassr, dove condivide lo spogliatoio anche con Cristiano Ronaldo e conquista la Coppa dei Campioni araba nel 2023.

L’esperienza saudita viene però condizionata da un grave infortunio al gomito.

Nel 2024 torna all’Atlético Nacional, contribuendo ad altri successi nazionali. Successivamente viene tesserato dall’Atlante, in Messico, senza riuscire a esordire a causa dei persistenti problemi fisici.

David Ospina, il record con la Colombia e i 14 trofei in carriera

La carriera internazionale rappresenta uno dei capitoli più significativi del suo percorso.

Con 131 presenze nella Nazionale colombiana, Ospina lascia il calcio da primatista di apparizioni insieme a James Rodríguez.

Ha partecipato ai Mondiali del 2014, 2018 e 2026, contribuendo alla storica qualificazione della Colombia ai quarti di finale in Brasile.

Tra i risultati internazionali spicca anche il secondo posto nella Copa América 2024, conquistato dopo la finale persa contro l’Argentina.

Il bilancio complessivo comprende 14 trofei con i club: sette con l’Atlético Nacional, cinque con l’Arsenal, uno con il Napoli e uno con l’Al-Nassr.

Riflessi, rapidità, esperienza e capacità di guidare la difesa sono state le caratteristiche principali di un portiere capace di lasciare il segno in campionati differenti.

Con il ritiro di Ospina si chiude una carriera ricca di successi, ma soprattutto il percorso di uno dei grandi simboli del calcio colombiano degli ultimi vent’anni.