Pagelle Porto Napoli, altra notte da incubo per Allegri! Gabri Veiga trascina i portoghesi, disastro Rafa Marin: tutti i voti

Pagelle Porto Napoli, i migliori e i peggiori della sfida di Champions League 2026/2027 terminata 4-1
Continua il momento complicato del Napoli di Massimiliano Allegri, sconfitto per 4-1 dal Porto nella quarta giornata della Champions League 2026/2027. Per gli azzurri si tratta della seconda sconfitta consecutiva e della terza nelle prime quattro partite europee, un bilancio che rende sempre più difficile il percorso verso la qualificazione.
La formazione di Francesco Farioli conquista tre punti preziosi grazie a una prestazione convincente, approfittando soprattutto delle disattenzioni difensive degli ospiti sui calci piazzati.
Pagelle Porto Napoli, Gabri Veiga domina: Bednarek e Kiwior decisivi
Il migliore in campo è Gabri Veiga (7,5), protagonista di una prestazione di grande qualità e autore della rete che riporta avanti i portoghesi nella ripresa.
Promossi anche Bednarek (6,5) e Kiwior (6,5), entrambi a segno sugli sviluppi di calci d’angolo, sfruttando le gravi disattenzioni della difesa napoletana.
Buona prova di Alberto Costa (6,5), costante nella spinta offensiva, e di Gimenez (6,5), autore dell’assist per Veiga.
Impatto positivo dalla panchina per Samu (6,5), che trasforma il rigore del definitivo 4-1. Delude invece André Silva (5,5), poco incisivo negli ultimi metri.
Pagelle Porto Napoli, McTominay si salva: Beukema e Anguissa deludono
Tra gli azzurri il migliore è Scott McTominay (6,5), autore del momentaneo pareggio nel primo tempo. Lo scozzese trova una rete importante, pur senza brillare particolarmente nel resto della partita.
Prestazione sufficiente per Kevin De Bruyne (6), positivo a tratti ma meno efficace con il passare dei minuti.
Insufficiente Rasmus Hojlund (5,5), che non riesce a incidere nonostante alcune occasioni.
Serata negativa per Beukema (5), spesso in difficoltà nel posizionamento, e Anguissa (5), incapace di garantire il consueto contributo a centrocampo.
Pagelle Porto Napoli, Rafa Marin è il peggiore: espulsione pesantissima
Il voto più basso è quello di Rafa Marin (4,5), protagonista in negativo del finale.
Il difensore spagnolo commette il fallo che provoca il calcio di rigore per il Porto e riceve anche il cartellino rosso, lasciando i compagni in inferiorità numerica.
Una serata da dimenticare per il Napoli, che paga soprattutto gli errori difensivi e la fragilità sui calci piazzati. Per Allegri servirà una reazione immediata per interrompere la serie negativa e rilanciare le ambizioni europee.
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PORTO (4-3-3): Diogo Costa 6.5; Alberto Costa 6.5, Bednarek 6.5, Kiwior 6.5, Martim Fernandes 5.5 (67′ Zaidu 6); Froholdt 6, Rosario 6.5, Gabri Veiga 7.5 (78′ Hwang-In Beom 6) ; Pepe 6.5 (78′ Fofana 6), André Silva 5.5 (56′ Samu 6.5), Borja Sainz 5.5 (67′ Gimenez 6.5). All. Farioli
NAPOLI (3-5-1-1): Meret 5.5; Beukema 5, Rrahmani 5.5, Rafa Marín 4.5; Politano 6 (82′ Lucca sv), Anguissa 5 (79′ Lang 5.5), Gilmour 6, McTominay 6.5, Vergara 5.5 (79′ Giovane 5.5); De Bruyne 6; Hojlund 5.5. All. Allegri