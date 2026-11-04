Moviola Lens Como, il VAR cancella un rigore ai francesi! Saggi cambia decisione dopo l’OFR: tutti gli episodi

Moviola Lens Como, gli episodi arbitrali della sfida valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League 2026/2027

La sfida tra Lens e Como, valida per la quarta giornata della Champions League 2026/2027, regala emozioni e diversi episodi arbitrali controversi. A dirigere l’incontro è il norvegese Rohit Saggi, protagonista soprattutto nel primo tempo di una decisione modificata dopo l’intervento del VAR.

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Il Como di Cesc Fabregas sblocca il risultato al 7′ con Anastasios Douvikas, ma pochi minuti più tardi il Lens reclama un calcio di rigore. L’episodio più discusso arriva al 16′, quando il direttore di gara indica inizialmente il dischetto prima di correggere la propria valutazione.

Moviola Lens Como, proteste francesi al 13′: il contatto con Ramon

Il primo episodio contestato arriva al 13′, quando i giocatori del Lens chiedono un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Ramon.

Il difensore del Como si trova a distanza ravvicinata da Florian Thauvin, autore del colpo di testa. L’arbitro Saggi lascia proseguire il gioco, senza ravvisare gli estremi per concedere il penalty.

Moviola Lens Como, rigore assegnato e poi revocato: decisivo il VAR

Al 16′ arriva l’episodio principale della serata. Sugli sviluppi di un cross dalla destra di Thauvin, Maxence Caqueret intercetta il pallone all’interno dell’area.

Saggi ritiene inizialmente che il centrocampista abbia colpito la sfera con il braccio largo e assegna un calcio di rigore al Lens.

Dalla sala VAR arriva però una segnalazione che porta a un lungo confronto con il direttore di gara. Dopo essere stato richiamato al monitor per una On Field Review, il norvegese rivede le immagini.

Al 18′ arriva la decisione definitiva: rigore revocato. Il pallone colpisce infatti il petto di Caqueret e non il braccio. Il gioco riprende con un calcio d’angolo per i francesi.

Moviola Lens Como, i cartellini gialli: ammoniti Baidoo e Cuisance

Al 34′ arriva il primo cartellino giallo della partita. A riceverlo è Baidoo, punito per un intervento in ritardo ai danni di Douvikas, impegnato a proteggere il possesso del pallone.

Nella ripresa, al 75′, viene ammonito anche Cuisance. Il calciatore del Lens trattiene un avversario per interrompere una possibile ripartenza pericolosa del Como.

In questo caso la valutazione di Saggi appare corretta: la trattenuta impedisce lo sviluppo dell’azione offensiva e giustifica il provvedimento disciplinare.

L’episodio destinato a far discutere maggiormente resta comunque il rigore prima concesso e poi cancellato dal VAR, con l’intervento della tecnologia che permette al direttore di gara di correggere la decisione iniziale.