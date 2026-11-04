Chi è Shea Lacey, il gioiello del Manchester United che ha affondato la Roma in Champions League! Carriera, caratteristiche e futuro del talento inglese

Shea Lacey, il giovane attaccante classe 2007 del Manchester United è stato decisivo nella rimonta contro la Roma in Champions League: ecco chi è

Ci sono giocatori che impiegano anni per conquistare la ribalta internazionale e altri ai quali bastano pochi minuti. È il caso di Shea Lacey, esterno offensivo del Manchester United che, a soli 19 anni, è diventato uno dei protagonisti della vittoria per 3-2 contro la Roma, nella quarta giornata della Champions League 2026/2027.

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La formazione di Gian Piero Gasperini, avanti per buona parte dell’incontro, ha subito una clamorosa rimonta all’Old Trafford. Determinante la scelta di Michael Carrick, che al 75′ ha inserito Lacey al posto di Amad Diallo, trovando nel giovane inglese l’uomo capace di cambiare l’inerzia della partita.

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Shea Lacey, l’ingresso contro la Roma cambia tutto: Wesley in difficoltà

Quando Lacey entra in campo, la Roma conduce 2-1. Il Manchester United cerca nuove soluzioni offensive e Carrick decide di affidarsi alla qualità del proprio talento.

La risposta è immediata. Il diciannovenne comincia a puntare sistematicamente Wesley, sfruttando accelerazioni, cambi di direzione e grande abilità nel dribbling.

Poco dopo il suo ingresso, proprio Wesley interviene su Lacey all’interno dell’area di rigore. L’arbitro considera regolare il contatto, lasciando proseguire nonostante le proteste degli inglesi.

Nel finale arriva la giocata decisiva: Lacey supera ancora la marcatura del brasiliano e serve Matheus Cunha, protagonista della rete che completa la rimonta dei Red Devils.

Un assist fondamentale, arrivato in una partita che sembrava ormai indirizzata verso un risultato favorevole ai giallorossi.

Chi è Shea Lacey: dalla nascita a Liverpool al settore giovanile del Manchester United

Nato il 14 aprile 2007 a Liverpool, Shea Lacey è uno dei prodotti più interessanti dell’Academy del Manchester United.

Il suo percorso nel vivaio inglese comincia da bambino, intorno ai sette anni. Fin dalle categorie giovanili emerge per le qualità tecniche e per la capacità di giocare contro avversari più grandi.

Il primo importante riconoscimento arriva nella stagione 2023/2024, quando contribuisce alla conquista di due trofei con l’Under 18: la U18 Premier League e la U18 Premier League Cup, vinta superando il Manchester City in finale.

Nella stagione successiva continua la crescita tra Under 18 e Under 21, avvicinandosi progressivamente alla prima squadra.

Il 21 dicembre 2025 arriva l’esordio ufficiale in Premier League contro l’Aston Villa, un traguardo significativo per un giocatore cresciuto interamente nel settore giovanile del club.

Shea Lacey, il primo gol tra i professionisti e l’esordio in Champions League

La stagione 2026/2027 segna un ulteriore salto di qualità.

Il 10 settembre 2026, Lacey debutta in Champions League contro il Sabah, prima di trovare il suo primo gol tra i professionisti pochi giorni più tardi.

Il 16 settembre, nella sfida di Carabao Cup contro il Brighton, il giovane attaccante parte titolare e realizza una splendida rete dopo appena otto minuti.

Una conclusione arrivata dopo essersi accentrato dalla fascia destra, sfruttando il suo mancino.

Nonostante le occasioni ancora limitate in prima squadra, Lacey continua a guadagnarsi spazio fino alla prestazione determinante contro la Roma.

Shea Lacey, caratteristiche tecniche e fisiche: dribbling, mancino e accelerazione

Alto circa 1,67-1,68 metri, Lacey è un esterno offensivo di piede sinistro che predilige partire dalla fascia destra.

La sua caratteristica principale è la capacità di saltare l’uomo nello stretto, sfruttando un baricentro basso e movimenti particolarmente rapidi.

Possiede un buon controllo orientato, grande sensibilità nel primo tocco e una naturale predisposizione ad accentrarsi per cercare la conclusione oppure servire un compagno.

Può essere impiegato anche come trequartista, grazie alla capacità di ricevere tra le linee e individuare passaggi decisivi.

Dal punto di vista fisico, deve ancora completare il proprio sviluppo, soprattutto per affrontare con maggiore continuità avversari più strutturati.

Shea Lacey, l’elogio di Carrick e un futuro tutto da scrivere

La prestazione contro la Roma ha inevitabilmente attirato l’attenzione, trovando anche l’approvazione di Michael Carrick.

IL GIUDIZIO DI CARRICK – «Lo adoriamo, è un ragazzo fantastico».

LE QUALITÀ DEL GIOVANE TALENTO – «Ha un grande talento ed è desideroso di fare bene. Ha quel luccichio negli occhi, gioca con un pizzico di malizia. Ha dato una spinta a tutti quando è entrato e ha sfruttato al meglio le sue potenzialità».

Lacey ha già rappresentato l’Inghilterra nelle selezioni giovanili, arrivando fino all’Under 20.

Adesso la sfida sarà trovare continuità anche tra i professionisti. La prestazione contro la Roma rappresenta un segnale importante, ma il percorso per affermarsi definitivamente è ancora lungo.

Il Manchester United ha scoperto di poter contare su una risorsa preziosa: un talento cresciuto in casa, capace di decidere una partita di Champions League con pochi minuti a disposizione.