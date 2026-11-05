Calciomercato Juventus: mirino su Bendeguz Kovacs nella sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Chi è il possibile colpo dei bianconeri

Calciomercato Juventus: Bendeguz Kovacs osservato speciale dei bianconeri contro l’AZ Alkmaar. Chi è

La Juventus prosegue la propria opera di scouting internazionale alla ricerca dei migliori prospetti del panorama europeo e coglie l’occasione della trasferta di Europa League per monitorare un obiettivo da vicinissimo. In occasione della quarta giornata della League Phase in casa dell’AZ Alkmaar, i bianconeri guidati da Luciano Spalletti tengono sotto stretta osservazione Bendeguz Kovacs, considerato uno dei profili emergenti più interessanti dell’Eredivisie.

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L’interesse bianconero e il rinnovo fino al 2029

Come evidenziato da Tuttosport, il nome di Bendeguz Kovacs figura da diversi mesi sull’agenda di Frederic Massara e Marco Ottolini, rimasti impressionati dal rendimento realizzativo mostrato a livello giovanile. Già nel corso della passata sessione estiva di mercato, la Juventus si era mossa concretamente per valutare la fattibilità di un’operazione a titolo definitivo, provando a sfruttare la scadenza del vincolo contrattuale con il club olandese.

L’AZ Alkmaar ha però risposto tempestivamente blindando il talento con un rinnovo fino al 2029, comprensivo di un’opzione per un ulteriore anno. Il prolungamento ha frenato l’assalto estivo, ma l’attaccante non è affatto uscito dai radar del club torinese, pronto a riaprire la pratica nei prossimi mesi.

L’asse con l’agenzia Leaderbrock: il precedente di Yildiz

A facilitare i dialoghi tra le parti c’è il solido rapporto tra la Juventus e Leaderbrock, agenzia che cura la procura di Kovacs. I manager della scuderia hanno già concluso trattative di primissimo piano con la dirigenza bianconera: nel 2022 portarono a Torino Kenan Yildiz, ormai punto fermo dell’attacco, mentre lo scorso inverno hanno finalizzato il passaggio in bianconero di Adin Licina. Una connessione privilegiata che potrebbe rivelarsi determinante per anticipare la concorrenza internazionale.

Chi è Bendeguz Kovacs: numeri e ascesa del talento ungherese

Nato nel 2007 (stessa annata di Kerim Alajbegovic), Bendeguz Kovacs è ritenuto la promessa più brillante del movimento calcistico magiaro. Dopo aver mosso i primi passi nel Debrecen, ha proseguito la sua formazione nell’Academy dell’Ajax, militando nelle giovanili dei Lancieri fino al 2025.

Arrivato a parametro zero all’AZ Alkmaar, si è rapidamente imposto realizzando oltre 30 gol nell’ultima annata a livello giovanile, guadagnandosi la promozione in prima squadra. Punto di riferimento delle selezioni giovanili Under 19 e Under 21 ungheresi, il classe 2007 è già entrato nei radar della Nazionale maggiore guidata dal commissario tecnico Marco Rossi, confermandosi un prospetto di livello assoluto.