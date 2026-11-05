Harry Kane rinnova con il Bayern Monaco fino al 2029! Contratto da record per il Pallone d’Oro: i dettagli sullo stipendio

Harry Kane Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo dell’attaccante inglese fino al 30 giugno 2029. Accordo da 25 milioni di euro lordi a stagione per il vincitore del Pallone d’Oro 2026

Il Bayern Monaco blinda il suo fuoriclasse. Harry Kane ha ufficialmente rinnovato il contratto con il club bavarese fino al 30 giugno 2029, prolungando di altri due anni l’accordo precedentemente in scadenza nel 2027.

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Una notizia importante per la formazione allenata da Vincent Kompany, che potrà continuare a contare sul centravanti inglese, fresco vincitore del Pallone d’Oro 2026 e protagonista di numeri straordinari dal suo arrivo in Germania.

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Harry Kane Bayern Monaco, rinnovo da record: le cifre dello stipendio

Il nuovo accordo rappresenta un investimento significativo per il Bayern. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kane percepirà almeno 25 milioni di euro lordi a stagione, una cifra che lo colloca tra i calciatori più pagati del panorama europeo.

A questa somma si aggiunge il bonus di oltre un milione di euro previsto dal precedente contratto per la conquista del Pallone d’Oro.

Come evidenziato da The Athletic, il nuovo accordo potrebbe inoltre rendere l’attaccante uno dei giocatori con la retribuzione più elevata d’Europa, considerando anche le componenti variabili.

Harry Kane Bayern Monaco, numeri impressionanti: 156 gol in 161 partite

Arrivato nell’estate del 2023 dal Tottenham, Kane ha rapidamente conquistato un ruolo centrale nel progetto bavarese.

Il suo rendimento è eccezionale: 156 gol in 161 presenze ufficiali, accompagnati da oltre 40 assist.

Con il Bayern ha già conquistato due Bundesliga, una Coppa di Germania e due Supercoppe Franz Beckenbauer, confermandosi uno dei principali protagonisti delle recenti stagioni.

Numeri e successi culminati con la conquista del Pallone d’Oro, il riconoscimento individuale più prestigioso del calcio mondiale.

Harry Kane Bayern Monaco, il comunicato ufficiale e le parole dell’attaccante

Il club tedesco ha annunciato il rinnovo sottolineando l’importanza del centravanti inglese per il presente e il futuro della squadra.

Grande soddisfazione anche nelle dichiarazioni dello stesso Kane, che ha ribadito il forte legame con Monaco e la volontà di continuare a vincere.

KANE SUL RINNOVO – «Al Bayern Monaco mi sento come a casa. Amo il club, i tifosi e la città di Monaco. Abbiamo una squadra fantastica e, con Vincent Kompany, un allenatore fantastico. Sono molto orgoglioso di far parte di questo club. Tutta la mia famiglia è molto felice qui. Volevo fortemente restare. Ora guardo al futuro con entusiasmo: voglio vincere ancora molti titoli con questo grande club».

Il messaggio è chiaro: Kane e il Bayern Monaco continueranno insieme almeno fino al 2029, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente una bacheca già prestigiosa e inseguire nuovi traguardi, a partire dalla Champions League.