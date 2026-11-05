Napoli, tensione alle stelle dopo il Porto! Lite furiosa tra De Bruyne e Lucca, Politano e McTominay sbottano: cosa è successo

Napoli, la pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League accende le tensioni nello spogliatoio azzurro. De Bruyne e Lucca protagonisti di un acceso confronto in campo

Il Napoli attraversa uno dei momenti più delicati della stagione 2026/2027. La pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto, nella quarta giornata della Champions League, non ha soltanto complicato il cammino europeo degli azzurri, ma ha fatto emergere anche un crescente nervosismo all’interno della squadra.

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A preoccupare non è esclusivamente il risultato dello stadio do Dragão, ma soprattutto l’atteggiamento dei calciatori, protagonisti di episodi di tensione durante la partita e di dichiarazioni particolarmente dure nel dopogara.

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Napoli, lite tra De Bruyne e Lucca: cosa è successo contro il Porto

Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, uno degli episodi più significativi della serata ha coinvolto Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, protagonisti di un acceso confronto nel finale della sfida.

Tutto sarebbe nato da un movimento sbagliato dell’attaccante italiano, che avrebbe provocato una reazione di insofferenza del centrocampista belga.

De Bruyne avrebbe manifestato il proprio disappunto gesticolando vistosamente verso il compagno. Lucca, però, non avrebbe accettato il rimprovero, avvicinandosi al belga fino a sfiorare un confronto faccia a faccia.

Nella ricostruzione del quotidiano, l’attaccante avrebbe reagito con espressioni offensive, tra cui «Perché parli?».

Un episodio che evidenzia il clima di tensione vissuto dalla formazione di Massimiliano Allegri durante una partita particolarmente complicata.

Napoli, Politano e McTominay esplodono nel dopogara: le dichiarazioni

Il nervosismo è emerso anche nelle interviste successive alla sconfitta.

Ai microfoni di Sky Sport, Matteo Politano ha espresso il proprio malumore sulla gestione delle apparizioni televisive dei calciatori azzurri.

POLITANO SULLE INTERVISTE – «Mi piacerebbe che ogni tanto venisse qualche altro compagno di squadra a parlare in tv, non sempre noi italiani».

Ancora più evidente la frustrazione di Scott McTominay, intervenuto ad Amazon Prime Video.

MCTOMINAY SULLA SCONFITTA – «Certo che sono arrabbiato, abbiamo perso 4-1, perché dovrei sorridere? Sono arrabbiatissimo! Sono così arrabbiato che non riesco a spiegarlo a parole».

Parole forti anche da parte di Rasmus Hojlund, che ha richiamato tutte le componenti del club alle proprie responsabilità.

HOJLUND SULLE RESPONSABILITÀ – «Dobbiamo guardarci tutti allo specchio, non solo allenatore e giocatori, anche la società. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità».

Napoli, Allegri esclude il ritiro: testa alla sfida contro la Lazio

Adesso spetterà a Massimiliano Allegri gestire una situazione delicata, cercando di ricompattare lo spogliatoio e riportare serenità nell’ambiente.

Il tecnico, però, ha già escluso l’ipotesi di un ritiro punitivo dopo la sconfitta in Portogallo.

ALLEGRI SULL’IPOTESI RITIRO – «No, sono sei giorni che siamo fuori e domani dobbiamo rientrare. Domenica c’è una partita importante contro la Lazio».

La prossima sfida di campionato contro la Lazio rappresenterà dunque un banco di prova significativo. Il Napoli è chiamato a reagire non soltanto sul piano dei risultati, ma anche sotto il profilo della compattezza e dell’atteggiamento.

Allegri dovrà ritrovare unità e fiducia all’interno del gruppo, evitando che le tensioni emerse contro il Porto possano condizionare ulteriormente il rendimento della squadra.