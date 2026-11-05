Lecce, Pierotti operato alla caviglia: Di Francesco perde l'argentino

Tegola Lecce: operazione chirurgica per Santiago Pierotti, le condizioni dell’attaccante nel comunicato

Il Lecce si avvicina alla trasferta contro il Torino con un’assenza importante nel reparto offensivo. Nella gara valida per l’11ª giornata di Serie A, in programma sabato 7 novembre allo stadio Olimpico Grande Torino, Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso impegnato nella corsa alla salvezza, dovrà infatti fare ancora a meno di Santiago Pierotti, esterno offensivo argentino fermato da un serio problema alla caviglia.

Il calciatore sudamericano è stato sottoposto nelle ultime ore a un intervento chirurgico necessario per risolvere l’infortunio riportato nelle scorse settimane, una notizia che costringe lo staff tecnico salentino a ridisegnare le proprie soluzioni offensive in vista dei prossimi impegni.

Pierotti operato: il Lecce conferma il buon esito dell’intervento

L’ultima presenza di Pierotti con la maglia del Lecce risale al 18 ottobre, quando era entrato in campo durante la sfida contro l’Udinese. Da quel momento, il giocatore non è più riuscito a tornare a disposizione a causa della frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra.

Nella giornata odierna il club pugliese ha aggiornato la situazione attraverso una nota ufficiale, confermando l’avvenuto intervento:

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PAROLE – “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Santiago Pierotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico a seguito della frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra. L’intervento, che è stato eseguito dal Prof. Niek Van Dijk e dalla Dott.ssa Giulia Favilli, presso la Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito“. La comunicazione del club rassicura quindi sulle condizioni dell’attaccante e sul buon esito dell’operazione.

Di Francesco cerca alternative per il Torino

L’assenza di Pierotti rappresenta comunque una perdita significativa per il Lecce. L’esterno argentino è infatti una delle pedine che garantiscono profondità e imprevedibilità alla manovra offensiva della squadra.

Per questo motivo Di Francesco sarà chiamato a trovare nuove soluzioni per affrontare un Torino che punta a consolidare la propria posizione in classifica e a sfruttare il fattore campo.