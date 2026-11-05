Convocati Germania per la Nations League, niente Serie A in lista: Klopp esclude sia Bisseck sia Woltemade. L’elenco completo

Convocati Germania per la Nations League, la lista completa di Jurgen Klopp per le sfide contro Serbia e Paesi Bassi

La Germania si prepara a disputare le ultime due gare della fase a gironi di Nations League con l’obiettivo di migliorare il proprio rendimento e consolidare l’identità tattica. Dopo il debutto da commissario tecnico caratterizzato da una maxi-lista di oltre 40 elementi per testare il maggior numero di interpreti, Jürgen Klopp ha deciso di stringere le maglie delle convocazioni: il gruppo si riduce per definire una solida ossatura e sviluppare gli automatismi necessari in vista delle sfide contro la Serbia (venerdì 13 novembre in trasferta, a porte chiuse a causa di sanzioni disciplinari) e i Paesi Bassi (lunedì 16 novembre).

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Ritorni pesanti, novità assolute e infermeria piena

A condizionare le scelte del commissario tecnico tedesco sono stati diversi problemi fisici che hanno escluso pedine di primissimo piano come Jamal Musiala, Serge Gnabry, Angelo Stiller e Josha Vagnoman.

Le defezioni hanno aperto le porte a scelte di rilievo: torna infatti a vestire la maglia della nazionale maggiore Niclas Füllkrug, assente da settembre 2025 e premiato dal tecnico dopo le eccellenti prestazioni mostrate nelle ultime settimane. La grande novità è rappresentata dalla prima chiamata assoluta per il giovane centrocampista del Borussia Mönchengladbach Wael Mohya, inserito in un reparto mediano ricco di prospetti emergenti come Lennart Karl.

Nessun calciatore dalla Serie A: out Bisseck e Woltemade

Scorrendo l’elenco dei selezionati salta all’occhio l’assenza totale di rappresentanti del campionato italiano di Serie A. Nonostante le recenti prestazioni positive nelle coppe europee e nei rispettivi club, restano infatti esclusi sia il difensore dell’Inter Yann Bisseck sia l’attaccante della Juventus Nick Woltemade, non inseriti da Klopp nelle rotazioni per questo doppio impegno continentale.

La lista completa dei convocati della Germania

Di seguito l’elenco ufficiale diramato da Jürgen Klopp:

Portieri: Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig.

Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig. Difensori: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu.

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu. Centrocampisti: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz.

Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz. Attaccanti: Younes Ebnoutalib, Niclas Füllkrug, Kai Havertz.