Infortunio Rensch, tegola per la Roma: lesione per il terzino olandese! Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

Infortunio Rensch, la Roma perde il terzino olandese dopo lo stop contro il Manchester United. Condizioni e tempi di recupero

Nuovo stop per la Roma di Gian Piero Gasperini, costretta a fare i conti con un contrattempo muscolare pesante in una fase cruciale della stagione. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Devyne Rensch hanno evidenziato una lesione all’adduttore, rimediata in occasione dell’intensa sfida europea disputata contro il Manchester United. Per il terzino olandese si profila un’assenza di circa venti giorni, una tempistica che costringerà il tecnico giallorosso a fare a meno di uno dei suoi elementi di maggiore duttilità difensiva. Lo riporta Il Tempo.

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L’esito dei controlli medici e la tabella di marcia per il rientro

Il risentimento avvertito dal calciatore durante il match contro i Red Devils ha trovato riscontro nei test diagnostici svolti nelle ultime ore a Trigoria. Lo staff medico della Roma ha rilevato il danno muscolare all’adduttore e predisposto immediatamente il protocollo terapeutico per avviare il recupero.

La prognosi stimata è di circa tre settimane: una sosta forzata che impedirà a Rensch di prendere parte alle prossime delicate sfide di campionato. La pausa per gli impegni delle selezioni nazionali consentirà al classe 2003 di procedere gradualmente con le sedute individuali e la successiva riatletizzazione, con l’obiettivo di tornare a completa disposizione di Gasperini alla ripresa della competizione, scongiurando il rischio di ricadute.

Rotazioni corte sulle corsie: l’emergenza tattica per Gasperini

L’infortunio dell’ex difensore dell’Ajax aggrava una situazione già delicata legata alla profondità della rosa giallorossa. Nelle ultime uscite stagionali, la formazione capitolina ha palesato evidenti cali fisici e di concentrazione nelle riprese, pagando a caro prezzo la fatica nel sostenere i ritmi altissimi imposti dal piano gara per tutti i novanta minuti.

La temporanea indisponibilità di Devyne Rensch priva l’allenatore di un profilo tatticamente prezioso, capace di disimpegnarsi sia da esterno a tutta fascia sia come terzo di difesa. Con le corsie esterne private di un’alternativa affidabile, il pacchetto arretrato sarà chiamato a un extra sforzo atletico in un calendario fitto di appuntamenti.

Le mosse in vista del mercato di riparazione

In attesa del pieno recupero dell’olandese, Gasperini dovrà attingere alle soluzioni interne per riadattare la corsia destra e gestire le forze dei titolari. Lo stop di Rensch ribadisce l’urgenza di puntellare l’organico nella finestra di calciomercato di gennaio, dove il direttore sportivo Tony D’Amico è già al lavoro per individuare rinforzi di gamba e qualità utili ad allungare le rotazioni giallorosse.