Ravenna, febbre Ronaldinho per il derby col Forlì

L’ex Pallone d’Oro torna in campo nel derby Ravenna-Forlì: scatta la caccia al biglietto e arriva la nuova “Tribuna R10”!

L’attesa sta per finire e la Serie C si prepara ad accogliere uno degli eventi più mediatici e suggestivi della storia recente del calcio italiano. L’esordio di Ronaldinho con la maglia del Ravenna ha finalmente una data e una cornice ufficiale. Il leggendario fuoriclasse brasiliano, ex Pallone d’Oro ed estroso campione dal dribbling inimitabile che ha incantato il mondo con le maglie di Barcellona, Milan e Seleção, farà il suo debutto ufficiale domenica 15 novembre. Un battesimo di fuoco che coinciderà con una sfidante partita tutt’altro che banale: il sentitissimo derby romagnolo contro il Forlì.

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Piano biglietti e la decisione per gli abbonati

La portata storicamente eccezionale dell’evento ha spinto la dirigenza del Ravenna a pianificare una gestione straordinaria dei tagliandi d’accesso allo Stadio Benelli. La società ha infatti comunicato che la sfida contro il Forlì non rientrerà nel pacchetto dell’abbonamento stagionale. Tuttavia, per tutelare la propria tifoseria, il club ha garantito una corsia preferenziale: da giovedì 5 novembre fino a sabato 7 novembre alle ore 19:00 scatta la prima fase di vendita riservata esclusivamente agli abbonati, che potranno confermare il proprio posto a tariffe agevolate.

A partire dalle ore 15:00 di lunedì 9 novembre prenderà invece il via la vendita libera, che comprenderà anche i posti non confermati durante la prelazione.

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La novità: ecco l’ampliamento con la “Tribuna R10”

Per fare fronte all’enorme richiesta di biglietti prevista sia da parte dei sostenitori locali che da appassionati di tutto il Paese, il Ravenna ha annunciato una novità infrastrutturale. Il club ha infatti disposto l’allestimento di una struttura temporanea aggiuntiva nell’area dei Distinti, ribattezzata per l’occasione Tribuna R10 proprio in onore del fuoriclasse brasiliano.

I biglietti per accedere a questa nuova gradinata saranno messi a disposizione direttamente nella fase di vendita libera, con un sistema di prezzi articolato su tre differenti fasce progressive per permettere a quanti più tifosi possibile di assistere a una giornata destinata ad entrare nella storia del calcio di terza serie.