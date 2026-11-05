Pagelle Milan Ferencvaros, disastro rossonero a San Siro! De Winter e Torriani protagonisti in negativo, Joseph devastante – I VOTI

Pagelle Milan Ferencvaros, i migliori e i peggiori della sfida di Europa League 2026/2027 terminata 0-2. La doppietta di Lenny Joseph condanna la squadra di Ruben Amorim

Un’altra serata europea da dimenticare per il Milan di Ruben Amorim, sconfitto per 2-0 dal Ferencvaros a San Siro nella quarta giornata della League Phase di Europa League 2026/2027.

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Dopo l’entusiasmo della vittoria nel derby, i rossoneri mostrano nuovamente tutte le proprie difficoltà internazionali, offrendo una prestazione deludente sia sul piano tecnico sia sotto quello dell’atteggiamento.

A decidere l’incontro è Lenny Joseph, autore di una doppietta che complica ulteriormente il percorso europeo del Milan, arrivato alla terza sconfitta nelle prime quattro partite.

Pagelle Milan Ferencvaros, De Winter e Torriani decisivi in negativo

Il primo tempo termina senza reti soprattutto grazie agli interventi di Lorenzo Torriani, bravo a neutralizzare alcune occasioni degli ungheresi.

Nella ripresa, però, il giovane portiere commette un errore determinante sulla rete del vantaggio ospite. Gravi responsabilità anche per Koni De Winter, protagonista di un retropassaggio rischioso che mette in difficoltà il compagno.

Male anche Terracciano e Ardon Jashari, imprecisi nelle scelte e incapaci di dare continuità alla manovra.

Prestazione sottotono per Adrien Rabiot, apparso lontano dai livelli mostrati nelle precedenti uscite.

Pagelle Milan Ferencvaros, Hutchinson prova a reagire: deludono Pulisic e Ramos

Tra i pochi rossoneri a meritare una valutazione meno negativa figura Omari Hutchinson, uno degli ultimi ad arrendersi.

Il centrocampista offensivo prova a creare superiorità numerica e si rende protagonista di alcune iniziative, soprattutto nel finale.

Non cambiano invece l’andamento della gara gli ingressi di Christian Pulisic e Gila, entrambi poco incisivi.

Difficile anche la partita di Ramos, che riceve pochissimi palloni giocabili e non riesce a rendersi pericoloso.

Nemmeno la superiorità numerica successiva all’espulsione di Deli permette al Milan di riaprire l’incontro.

Pagelle Milan Ferencvaros, Joseph migliore in campo: Zachariassen illumina San Siro

Il protagonista assoluto è Lenny Joseph, autore dei due gol che regalano al Ferencvaros una vittoria prestigiosa.

L’attaccante haitiano sfrutta prima l’errore difensivo rossonero e successivamente finalizza un contropiede, firmando una doppietta storica a San Siro.

Ottima prestazione anche per Kristoffer Zachariassen, riferimento tecnico della formazione ungherese e protagonista nella gestione del possesso.

Il bilancio finale è pesante: Milan insufficiente in quasi tutti i reparti, Ferencvaros organizzato e concreto. Per Amorim sarà necessaria una reazione immediata per mantenere vive le possibilità di qualificazione ai playoff.

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MILAN: Torriani 5; Terracciano 5, De Winter 4,5, Diawara 5,5 (46′ Gila 5,5), Bartesaghi 5 (68′ Camarda 6); Hutchinson 6, Musah 5,5 (46′ Moreira 5,5), Jashari 4,5 (63′ Modric 6), Cisse 5 (46′ Pulisic 5,5); Rabiot 5; Ramos 5,5.

FERENCVAROS: Dibusz 6,5; Osvath 6, Gomez 6,5, Raemaekers 6,5, Cadu 6,5; Bero 6,5 (67′ Mandarasz), Nagy 6, Corbu 6,5 (93′ Arzani sv); Zachariassen 7 (86′ Maiga sv), Joseph 7,5 (67′ Dele 5), Birmancevic 6 (86′ Levi sv).