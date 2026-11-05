Italia Under 21, Baldini sorprende nelle convocazioni! Inacio torna tra gli Azzurrini, tre novità e due assenze importanti: la lista completa

Italia Under 21, il commissario tecnico Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Francia e Belgio. Ci sono Inacio e Vavassori
L’Italia Under 21 si prepara a tornare in campo per affrontare Francia e Belgio in due amichevoli internazionali. Dopo aver conquistato la qualificazione agli Europei del 2027, la formazione guidata da Silvio Baldini vuole sfruttare i prossimi appuntamenti per proseguire il proprio percorso di crescita.
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Il commissario tecnico ha selezionato 26 calciatori, introducendo alcune novità rispetto al gruppo protagonista delle qualificazioni. Tra le assenze più significative figurano Cisse e Mattia Liberali, entrambi convocati da Roberto Mancini nella Nazionale maggiore.
Italia Under 21, Inacio torna in azzurro: le novità di Baldini
La principale novità riguarda Samuele Inacio, talento del Borussia Dortmund, chiamato per la prima volta nell’Under 21 dopo l’esperienza con la Nazionale maggiore.
Prima convocazione anche per Eddy Kouadio, difensore del Monza, e Massimo Pessina, portiere del Bologna.
Tra gli attaccanti spiccano inoltre Francesco Camarda, Jeff Ekhator e Luigi Cherubini, chiamati a garantire qualità e nuove soluzioni offensive.
Italia Under 21, Francia e Belgio per preparare gli Europei 2027
Le prossime amichevoli rappresentano un’opportunità importante per Baldini, che potrà valutare nuovi elementi e consolidare i meccanismi della squadra.
L’obiettivo è arrivare alla fase finale degli Europei con un gruppo competitivo, valorizzando anche i giovani che si stanno mettendo in evidenza nei rispettivi club.
Convocati Italia Under 21, la lista completa dei 26 giocatori
Di seguito tutti i calciatori selezionati da Silvio Baldini per le sfide contro Francia e Belgio.
PORTIERI: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna).
DIFENSORI: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino).
CENTROCAMPISTI: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina).
ATTACCANTI: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Dominic Vavassori (Palermo).
Le due amichevoli permetteranno al tecnico di osservare da vicino i nuovi convocati e valutare ulteriori soluzioni in vista dell’appuntamento continentale del 2027.