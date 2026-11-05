Pagelle Atalanta Kairat Almaty, Krstovic salva la Dea! Disastro Samardzic e Bernasconi, brillano Gual ed Edmilson – I VOTI

Pagelle Atalanta Kairat Almaty, i migliori e i peggiori della sfida di Conference League 2026/2027 terminata 1-1. Krstovic evita la sconfitta ai bergamaschi
L’Atalanta non va oltre l’1-1 contro il Kairat Almaty in Conference League. Una prestazione deludente per la formazione di Maurizio Sarri, costretta a inseguire dopo il vantaggio dei kazaki firmato da Marc Gual al 53′.
A evitare la sconfitta è Nikola Krstovic, entrato nella ripresa e autore del gol del pareggio all’82’. Di seguito tutti i voti delle pagelle.
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Pagelle Atalanta Kairat Almaty, tutti i voti dei nerazzurri
ATALANTA: Carnesecchi 6; Idele 6, Scalvini 5, Obric 5, Bernasconi 4.5 (74′ Zappacosta sv); Elmas 5.5, Pasalic 5.5, Sulemana 5 (46′ Ederson 6); Samardzic 4.5 (58′ De Ketelaere 5.5), Rowe 5.5 (58′ Zalewski 6); Scamacca 5 (67′ Krstovic 6.5). All. Sarri 5.
Pagelle Atalanta Kairat Almaty, tutti i voti dei kazaki
KAIRAT ALMATY: Anarbekov 5.5; Mrynskiy 6.5, Shirobokov 6, Martynovich 6, Kassabulatt 5.5 (82′ Baibek sv); Mata 6.5, Tuyakbayev 6 (63′ Jukkola 5.5), Mendoca 6 (82′ Sadybekov sv), Oksanen 6; Marc Gual 7 (74′ Tapalov 6), Edmilson 7 (63′ Bekbolat 6). All. Arutyunyan 6.5.
Pagelle Atalanta Kairat Almaty, Krstovic migliore dei bergamaschi: male Samardzic
Il migliore dell’Atalanta è Krstovic (6.5), decisivo con la rete che impedisce ai nerazzurri di uscire sconfitti. Positivo anche l’ingresso di Ederson (6), che garantisce maggiore dinamismo al centrocampo.
Tra i peggiori figurano Samardzic (4.5), responsabile della perdita del pallone da cui nasce il vantaggio avversario, e Bernasconi (4.5), spesso in difficoltà nelle ripartenze.
Non convincono neppure Scalvini (5) e Obric (5), mentre Scamacca (5) fatica a incidere in attacco.
Nel Kairat brillano Gual (7), autore del vantaggio, ed Edmilson (7), protagonista con un assist e un’ottima prestazione offensiva.
Insufficiente anche il giudizio su Sarri (5): la sua Atalanta mostra poca fluidità nella manovra e riesce a evitare la sconfitta soltanto nel finale.