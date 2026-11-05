Atalanta, Sarri lancia l’allarme dopo il Kairat: «Abbiamo 14 giocatori fuori. Scamacca è tornato solo ieri ad allenarsi, dagli altri mi aspettavo di più»

Atalanta, Maurizio Sarri analizza il pareggio per 1-1 contro il Kairat Almaty nella terza giornata di Conference League 2026/2027. Il tecnico nerazzurro si sofferma sull’emergenza infortuni

L’Atalanta non riesce a ritrovare la vittoria e si ferma sull’1-1 contro il Kairat Almaty nella terza giornata della League Phase di Conference League 2026/2027. Alla New Balance Arena di Bergamo, la formazione allenata da Maurizio Sarri evita la sconfitta soltanto nel finale, grazie alla rete di Nikola Krstovic.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Dopo un primo tempo senza gol, la squadra kazaka passa in vantaggio al 53′ con Marc Gual, approfittando di una disattenzione dei padroni di casa. L’Atalanta prova a reagire, aumentando la pressione offensiva, e trova il pareggio all’82′ con l’attaccante montenegrino.

Il risultato prolunga il momento complicato dei bergamaschi, che non riescono a tornare al successo dopo la sconfitta contro il Milan dello scorso 18 ottobre.

Al termine dell’incontro, Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa, affrontando soprattutto il tema delle numerose assenze e delle difficoltà incontrate dalla squadra.

L’EMERGENZA INFORTUNI E L’ANALISI DEL PAREGGIO – «Quando hai fuori 14 giocatori è difficile considerarla la settimana del rilancio. Dieci sono infortunati mentre per gli altri quattro si sconsigliava l’utilizzo per più di mezz’ora. Potevamo fare lo stesso meglio, abbiamo regalato un gol al Kairat. Nella fase di impostazione bisogna essere più veloci, togliendo qualche tocco. Per fortuna oggi non abbiamo mollato fino alla fine e abbiamo portato a casa almeno un risultato positivo».

LE CONDIZIONI DI SCAMACCA E KRSTOVIC, IL GIUDIZIO SU IDELE – «Scamacca è stato fermo ma è anche difficile pretendere di più perchè io l’ho visto solo ieri in allenamento. Krstovic rientrava tra quelli che aveva della valutazioni non in linea con la sua media, quindi c’era il pericolo di un infortunio. Da altri mi aspettavo di più ma con 8 partite in 23 giorni non era facile. La trasformazione presenta di base già delle difficoltà, poi ad oggi abbiamo molte difficoltà: in difesa avevamo un ragazzo dell’under 23, Sulemana è tornato solo da poco. Nonostante ciò, sono contento per Idele, ha fatto una buona partita. Abbiamo fatto una partita europea con 4 dietro del nostro settore giovanile».

I POSSIBILI RIENTRI DI KOLASINAC E KESSIE – «Quelli che stanno andando in campo in questo momento perché quasi fuori dall’infortunio sono Kolasinac e Kessie. Se rientrano in gruppo, rientrano sabato. Vedremo se almeno uno dei due può rientrare».

Dalle dichiarazioni dell’allenatore emerge una situazione particolarmente delicata sul piano della disponibilità dei calciatori. Sarri deve gestire numerose assenze e un calendario molto impegnativo, cercando contemporaneamente di consolidare i nuovi meccanismi tattici della squadra.

Il possibile recupero di Sead Kolasinac e Franck Kessie potrebbe rappresentare un primo segnale positivo, anche se il tecnico non ha fornito certezze sui tempi del loro ritorno.

Nel frattempo, l’Atalanta dovrà ritrovare maggiore velocità nella costruzione del gioco e limitare gli errori individuali, elementi che hanno condizionato anche la prestazione contro il Kairat Almaty.