Moviola AZ Alkmaar Juventus, brivido nel finale! Gol annullato agli olandesi e Kelly rischia il rigore: tutti gli episodi

Moviola AZ Alkmaar Juventus, l’analisi degli episodi arbitrali della quarta giornata di Europa League 2026/2027. Il direttore di gara Damian Sylwestrzak annulla il pareggio di De Wit

La Juventus di Luciano Spalletti conquista una preziosa vittoria per 2-1 contro l’AZ Alkmaar nella quarta giornata della League Phase di Europa League 2026/2027, ma deve fare i conti con un finale particolarmente complicato.

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A dirigere la sfida è il polacco Damian Sylwestrzak, assistito da Adam Karasewicz e Bartosz Heinig. Quarto ufficiale Lukasz Kuzma, mentre al VAR operano Piotr Lasyk e l’AVAR Tomasz Kwiatkowski.

Moviola AZ Alkmaar Juventus, regolari i gol di Koopmeiners e Kolo Muani

Il primo episodio arriva al 5′, quando Kasius interviene in ritardo su Alajbegovic. L’arbitro non estrae il cartellino giallo, nonostante l’intervento potesse giustificare un’ammonizione.

Al 19′ la Juventus passa in vantaggio con Teun Koopmeiners, servito da Kolo Muani dopo una splendida iniziativa personale. Nessuna irregolarità nell’azione.

Al 28′ viene ammonito Hoedt per un intervento scomposto sul francese.

Al 37′ arriva il raddoppio di Kolo Muani, che conclude con il sinistro dopo una combinazione con Woltemade. Anche questa rete è regolare.

Moviola AZ Alkmaar Juventus, Kelly rischia il rigore: le decisioni disciplinari

Nella ripresa, al 47′, cartellino giallo per Andrea Cambiaso, autore di una trattenuta su Kasius per interrompere un’azione potenzialmente pericolosa.

Al 76′ viene invece risparmiata un’ammonizione a Peer Koopmeiners, protagonista di uno sgambetto ai danni di Boga per fermare una ripartenza.

Due minuti più tardi, al 78′, proteste dell’AZ per un possibile calcio di rigore: Kelly appoggia una mano sulla spalla di un avversario, che cade in area. Sylwestrzak lascia proseguire.

All’84′ viene ammonito Ekhator per un intervento in ritardo.

Moviola AZ Alkmaar Juventus, gol annullato a De Wit: decisivo il fuorigioco

All’88′ il gol regolare di Meerdink riapre la partita, portando il risultato sull’1-2.

L’episodio più importante arriva al 90′: sul cross di Oufkir, Meerdink impegna Vicario, protagonista di una grande parata. Sulla successiva ribattuta De Wit manda il pallone in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Meerdink.

Al 91′ arriva infine l’ammonizione di Cabal, punito per un fallo in ritardo.

La Juventus riesce così a conservare il vantaggio, superando indenne un finale ricco di episodi arbitrali e proteste.