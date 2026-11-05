Pagelle AZ Alkmaar Juventus, Kolo Muani trascina Spalletti! Koopmeiners decisivo, Kalulu soffre e Cabal delude: i giudizi

Pagelle AZ Alkmaar Juventus, i migliori e i peggiori della sfida di Europa League 2026/2027 vinta 2-1 dai bianconeri

La Juventus di Luciano Spalletti conferma il proprio momento positivo e conquista una preziosa vittoria per 2-1 sul campo dell’AZ Alkmaar, nella quarta giornata della League Phase di Europa League 2026/2027.

Dopo aver battuto il Napoli, i bianconeri superano anche una formazione che non perdeva da 17 partite europee davanti ai propri tifosi. Un successo che porta la Juventus a 10 punti, alimentando le ambizioni di qualificazione diretta agli ottavi.

Pagelle AZ Alkmaar Juventus, Kolo Muani è il migliore: Koopmeiners protagonista

Il migliore in campo è senza dubbio Randal Kolo Muani, protagonista di un primo tempo straordinario.

L’attaccante francese serve l’assist per il vantaggio di Teun Koopmeiners, prima di firmare personalmente il raddoppio con una splendida conclusione.

Serata speciale anche per Koopmeiners, a segno contro la squadra nella quale è cresciuto e della quale è stato capitano.

Pagelle AZ Alkmaar Juventus, Gatti convince: Kalulu e Cabal in difficoltà

Tra i promossi figura Federico Gatti, protagonista di una prestazione solida e attenta in fase difensiva.

Meno convincente Pierre Kalulu, che soffre soprattutto quando l’AZ aumenta la pressione nella ripresa.

Negativo anche l’ingresso di Juan Cabal, poco preciso e in difficoltà nel contenere le iniziative olandesi.

Pagelle AZ Alkmaar Juventus, finale da brividi per Spalletti

Dopo un primo tempo convincente, la Juventus abbassa eccessivamente il ritmo, permettendo agli avversari di rientrare in partita.

Meerdink accorcia le distanze nel finale, mentre il successivo pareggio di De Wit viene annullato per fuorigioco.

La squadra di Spalletti conquista comunque tre punti fondamentali, ma dovrà migliorare nella gestione del vantaggio per evitare nuovi rischi nelle prossime sfide europee.

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AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser 6; Kasius 6 (63′ Dijkstra 6,5), Goes 5,5 (63′ Clasie 6), Schouten 6 (23′ Hoedt 5,5), De Wit 5; Kwakman 5, P. Koopmeiners 5,5; Stengs 5,5 (73′ Oufkir 6,5), Byskov 5,5 (63′ Smit 6,5), Daal 6; Meerdink 6,5.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario 6.5; Gatti 6,5 (79′ Bremer sv), Lucumi 6, Kelly 5,5; Kalulu 6,5, T. Koopmeiners 7, Sarr 6 Cambiaso 5,5 (60′ Cabal 5); Kolo Muani 7,5 (86′ Douglas Luiz sv), Alajbegovic 6 (60′ Boga 6); Woltemade 6,5 (78′ Ekhator sv).