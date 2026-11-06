Roma, tegola Dybala: l’argentino verso il forfait contro il Sassuolo! Rientro dopo la sosta?

Gasperini rischia di perdere ancora la Joya nell’ultimo appuntamento prima della pausa per le nazionali. Il problema al polpaccio continua a condizionare il numero 21: cresce l’ipotesi di un ritorno contro il Parma
La Roma si prepara alla sfida contro il Sassuolo, ultimo impegno prima della sosta per le nazionali, ma Gian Piero Gasperini rischia di dover fare ancora a meno di Paulo Dybala. Le condizioni dell’attaccante argentino non sono infatti migliorate abbastanza e la sua presenza nella gara di domani sera appare sempre più complicata.
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Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Joya non ha preso parte all’allenamento con il resto della squadra nella giornata di ieri, alla ripresa dei lavori dopo la trasferta di Champions League contro il Manchester United. Il numero 21 continua a fare i conti con il problema muscolare al polpaccio, che lo ha già costretto a saltare gli ultimi appuntamenti.
Salvo sorprese nelle prossime ore, dunque, Dybala sembra destinato a saltare anche la partita contro i neroverdi. Lo staff medico giallorosso preferisce procedere con prudenza, evitando qualsiasi accelerazione che potrebbe compromettere il recupero del giocatore.
RIENTRO DOPO LA SOSTA: NEL MIRINO C’È IL PARMA
La pausa per le nazionali potrebbe rappresentare un’occasione preziosa per consentire all’argentino di completare il percorso di recupero senza pressioni. L’obiettivo diventerebbe così tornare a disposizione di Gasperini per la ripresa del campionato, quando la Roma sarà impegnata contro il Parma.
Un’assenza pesante per i giallorossi, che dovranno affrontare un altro appuntamento importante senza uno dei loro principali riferimenti offensivi. La priorità, però, resta una sola: recuperare Dybala al meglio ed evitare ricadute.