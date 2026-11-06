Mercato Juventus, occhi puntati su Raimondo: il Bologna frena! La trattativa può slittare al 2027

Raimondo continua a convincere e resta nei radar bianconeri nonostante il recente infortunio. La Juventus osserva ma il Bologna fa muro

La Juventus continua a seguire con grande attenzione Antonio Raimondo, uno dei giovani attaccanti che si stanno mettendo maggiormente in evidenza. Il centravanti, attualmente al Frosinone, ha attirato l’interesse della dirigenza bianconera grazie a un rendimento importante: 8 gol in 10 presenze, numeri che hanno acceso i riflettori sul suo futuro.

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A complicare momentaneamente la situazione è arrivato un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco per circa due mesi. Un contrattempo che, tuttavia, non avrebbe modificato l’interesse della Juventus, intenzionata a continuare a monitorare il giocatore in vista della prossima stagione.

Per arrivare a Raimondo, però, servirà necessariamente trovare un accordo con il Bologna, società proprietaria del cartellino. E proprio da parte rossoblù, secondo le indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, non ci sarebbe particolare fretta di prendere una decisione.

BOLOGNA, DECISIONE RINVIATA ALL’ESTATE 2027

Il club emiliano preferirebbe rimandare ogni valutazione all’estate 2027, quando sarà più chiaro anche il futuro del proprio reparto offensivo. La dirigenza dovrà infatti stabilire quali attaccanti confermare e quale spazio destinare eventualmente a Raimondo.

Tra Piccoli, Enem e Dovbyk, attualmente in prestito, gli equilibri offensivi del Bologna potrebbero cambiare sensibilmente.

Anche la Juventus non ha intenzione di forzare i tempi: i bianconeri restano alla finestra, consapevoli che la situazione potrebbe evolversi nei prossimi mesi. Raimondo rimane un nome da seguire, ma per un’eventuale svolta bisognerà probabilmente attendere.