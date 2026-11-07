Dalla Primavera del Como al Perù: chi è il 2007 Francesco Andrealli e la favola che lo ha portato in Nazionale maggiore

Chi è il Francesco Andrealli, il classe 207 della Primavera del Como convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore del Perù

Il settore giovanile del Como continua a rivelarsi una fucina inesauribile di prospetti capaci di attirare attenzioni e consensi a livello globale. A pochi giorni dalla prestigiosa chiamata azzurra per Riccardo Cassano, un altro elemento cardine della formazione Primavera lariana si appresta a compiere un salto straordinario nel calcio dei grandi: si tratta di Francesco Andrealli, talentuoso centrocampista classe 2007 convocato ufficialmente dalla nazionale maggiore del Perù. Un traguardo prestigioso che premia l’evoluzione costante del calciatore e certifica la qualità del lavoro svolto dal vivaio biancoblù.

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Identikit e qualità: otto anni in biancoblù fino alla fascia da capitano

Approdato nel club lombardo all’età di appena otto anni, Andrealli ha completato con profitto l’intera trafila delle categorie giovanili, fino a guadagnarsi i gradi di autentico leader e capitano della formazione Primavera. Nel cuore della mediana lariana, dove ha spesso fatto coppia proprio con Riccardo Cassano, il ragazzo ha mostrato una maturità tattica fuori dal comune: centrocampista centrale completo e duttile, fa della pulizia nella gestione del possesso e della tenacia nel recupero palla i suoi principali punti di forza. Capace di garantire protezione al reparto arretrato ma anche di accompagnare la manovra offensiva, Andrealli rappresenta il prototipo del mediano moderno a tutto campo.

La scelta della Blanquirroja e la stima del CT Mano Menezes

Nato a Como il 5 agosto 2007, il giovane centrocampista possiede il doppio passaporto in virtù delle origini peruviane della madre. Nonostante sia nato e cresciuto in Italia, Andrealli ha optato convintamente per i colori sudamericani, iniziando il proprio percorso attraverso le rappresentative giovanili fino all’odierna svolta con i senior. A credere fortemente nelle sue potenzialità è stato il commissario tecnico Mano Menezes, che ha monitorato costantemente i suoi progressi nel campionato Primavera italiano, formalizzando la chiamata con l’intento di consolidare il legame strategico tra la federazione peruviana e il Como.

Una vetrina prestigiosa per il vivaio comasco

L’approdo di Andrealli tra i grandi del Perù costituisce un passaggio fondamentale per la maturazione del ragazzo, atteso ora dal confronto con palcoscenici e ritmi di calibro internazionale. Al tempo stesso, la sua convocazione offre ulteriore lustro al vivaio lariano e si inserisce nella tendenza, sempre più diffusa nel calcio moderno, di talenti nati e formati in Italia che scelgono di legare le proprie ambizioni sportive alle radici familiari oltreoceano.