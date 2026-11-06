Pagelle Venezia Udinese, Basic e Perez decidono la sfida! - I VOTI

Pagelle Venezia Udinese: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’undicesima giornata del campionato italiano

Il derby del Triveneto sorride al Venezia. Al Penzo la squadra di Davide Nicola, tecnico abruzzese specialista in salvezze, batte 2-1 l’Udinese nel primo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A e lascia l’ultima posizione, che ora spetta proprio ai friulani. Per i bianconeri è un’altra sconfitta anche con Paolo Zanetti, alla prima in panchina dopo l’esonero di Kosta Runjaić, e il fondo della classifica resta a quota 5 punti.

Primo tempo equilibrato

La partita parte con il Venezia più intraprendente, ma la squadra ospite cresce gradualmente e riporta l’incontro in equilibrio. Antoine Hainaut, centrocampista belga dei padroni di casa, ha la chance migliore, ma Maduka Okoye, portiere nigeriano dell’Udinese, gli dice di no con i piedi. Dall’altra parte Filip Stanković, portiere serbo del Venezia, vola su un destro incrociato di Jurgen Ekkelenkamp, trequartista olandese.

La ripresa si accende

Nella prima parte del secondo tempo la gara si incendia, dopo un intervento miracoloso in uscita di Stanković su Keinan Davis, attaccante inglese dell’Udinese. Al 53′ Toma Basic, centrocampista croato, porta avanti i veneti con un inserimento ben pescato da Hainaut. Al 58′ arriva il pari friulano grazie a un’autorete di Matías Moreno, difensore del Venezia, che devia in porta un tocco di Davis: per lui è la seconda sfortuna del genere dopo quella contro l’Inter. Al 65′ Kike Pérez, regista spagnolo, firma il 2-1 con un bellissimo sinistro dalla distanza, direttamente sotto l’incrocio.

Udinese a corto di idee

Dopo il gol la squadra di Zanetti perde brio e idee, mentre il Venezia soffre qualcosa in difesa: Moreno compie un erroraccio e Stanković salva su Giorgi Chakvetadze, ma i lagunari reggono. Resta il gol annullato per fuorigioco ad Akor Adams all’81′. Al triplice fischio sono tre punti vitali per i padroni di casa, che spingono i friulani nella posizione del fanalino di coda.

La corsa salvezza

Per Nicola il successo è un segnale importante per l’avvio della risalita, mentre Zanetti deve ancora trovare la quadra per un gruppo in crisi di risultati e fiducia: il calendario non concede tregua e servirà una reazione immediata.

E’ da poco terminata la sfida tra Venezia e Udinese, le valutazioni della sfida di Serie A. Ecco i voti:

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VENEZIA: Stankovic 7; Halhal 6, Moreno 5, Juan Jesus 6.5; Hainaut 7, Kike Perez 7.5, Basic 7 (85′ Helgason sv), Sohm 6, Mazzocchi 6 (70′ Haps sv); Yeboah 6 (85′ Lauberbach sv), Adams 5.5. All. Nicola

UDINESE: Okoye 5.5; Abankwah 6 (75′ Kabasele sv), Palma 5.5, Solet 6 (88′ Miller sv); Vojvoda 6, Piotrowski 5.5 (64′ Chakvetadze 5.5), Karlstrom 6, Kamara 6; Zaniolo 5.5 (75′ Unai Gomez sv), Ekkelenkamp 6 (88′ Bayo sv); Davis 6.5. All. Zanetti