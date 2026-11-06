Moviola Venezia Udinese, gli episodi dubbi della sfida

Moviola Venezia Udinese: gli episodi dubbi del match diretto da Sacchi, valido per l’11ª giornata di Serie A 2026/27

Si è giocato l’anticipo dell’11 giornata Venezia-Udinese: ecco la moviola della sfida di Serie A diretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Ecco cosa è successo nella sfida:

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Nella sfida salvezza del Penzo tra Venezia e Udinese, vinta 2-1 dai lagunari di Davide Nicola nell’undicesima giornata di Serie A, la moviola ha avuto un solo episodio davvero rilevante. A dirigere la gara è stato Juan Luca Sacchi, arbitro della sezione di Macerata, alla guida di una serata nervosa ma ben controllata, mentre per l’Udinese era il debutto in panchina di Paolo Zanetti, subentrato all’esonerato Kosta Runjaić.

53′ e 58′: gol regolari

Il vantaggio veneziano è di Toma Basic, centrocampista croato, che al 53′ batte il portiere con un tiro all’angolino su assist di Antoine Hainaut, esterno belga: non c’è nessuna irregolarità. Poco dopo, al 58′, il pareggio friulano nasce da un autogol di Matías Moreno, difensore del Venezia, su deviazione fortuita. Al 65′ arriva infine il 2-1 di Kike Pérez, regista spagnolo, con una conclusione da fuori area.

Il giallo a Mazzocchi

L’unica ammonizione dell’incontro è arrivata al 51′ per Pasquale Mazzocchi, esterno del Venezia, sanzionato da Sacchi per un fallo plateale. Il giocatore ha poi dovuto lasciare il campo per infortunio al 70′, sostituito da Ridgeciano Haps. Nessuna altra decisione disciplinare rilevante.

L’81′: gol annullato ad Adams

L’episodio clou arriva a dieci minuti dalla fine. Akor Adams, attaccante nigeriano del Venezia, trova la rete che sembra valere il 3-1, ma il VAR richiama Sacchi: l’attaccante, in probabile posizione di fuorigioco, controlla anche il pallone con la mano nell’immediatezza della conclusione. Dopo il check tra il direttore di gara e la sala video, il gol viene annullato per offside, con proteste contenute dei padroni di casa.

Finale senza altri casi

Nel finale la partita ha vissuto sugli ultimi cambi di Zanetti, che ha inserito Vakoun Bayo, Lennon Miller e Unai Gómez, ma senza altri episodi dubbi: il Venezia ha difeso il vantaggio e ha conquistato la prima vittoria stagionale.