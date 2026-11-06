Palladino: «Antonelli? Grandi complimenti, è un'eccellenza di Bologna»

Bologna, il tecnico dei rossoblù Raffaele Palladino presenta la sfida di Serie A contro il Parma: tutte le sue dichiarazioni

Aria di grande derby e di conferme in casa Bologna, pronto a fare visita al Parma nell’anticipo di Serie A in programma sabato alle ore 18:00 sul terreno di gioco dello stadio Ennio Tardini.

Per analizzare i temi caldi del derby e mettere in guardia la squadra sulle insidie della trasferta del Tardini, Raffaele Palladino ha parlato direttamente dalla sala stampa dell’impianto cittadino alla vigilia del match. Le parole di Palladino in conferenza stampa

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SU KIMI ANTONELLI – «Ci tenevo ad aprire la conferenza facendogli grandi complimenti, è un’eccellenza di Bologna e siamo tutti contenti per lui. Mi piacerebbe molto che ci venisse a trovare al centro sportivo e allo stadio, è un grandissimo campione»

MOMENTO SQUADRA E AVVERSARIO– «Le vittorie portano entusiasmo, autostima ed energia positiva per affrontare le partite successive. Dobbiamo cavalcare l’onda, ma come ho sempre detto c’è bisogno di equilibrio sia dopo le sconfitte che dopo le vittorie. Siamo contenti, stiamo crescendo e ho ottime sensazioni per il futuro, ma arriveranno anche momenti di difficoltà e dovremo essere preparati per affrontarli. Domani sarà una partita complicata contro un avversario reduce da una vittoria importante, ci aspettiamo un Parma con grande entusiasmo. Giocheremo in un campo difficile, servirà essere pronti a tutto»

DOVBYK – «Dovbyk si è allenato con il gruppo ed è a disposizione, sabato ha dato buone risposte quando è entrato in campo. Sia lui che Piccoli sono disponibili così come Odgaard, aspettiamo ora il recupero di Enem. Non è semplice gestire il reparto offensivo, davanti siamo tanti e non esistono titolari e riserve. Io cambio formazione ogni settimana, tenendo presente che deve sempre esserci un equilibrio di fondo. Sarà compito mio far coesistere tutti nel migliore dei modi».

