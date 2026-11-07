De Laurentiis: «In casa Napoli non esiste nessun caso»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha voluto spegnere il ‘caso’ dopo la conferenza stampa di Allegri annullata: le sue parole

Il clima in casa Napoli torna al centro dell’attenzione mediatica a poche ore da un impegno cruciale in campionato. Dopo i rumors e le voci incontrollate nate in seguito all’improvvisa decisione di cancellare la conferenza stampa della vigilia del match contro la Lazio, il massimo dirigente dei partenopei ha deciso di rompere il silenzio, spegnendo sul nascere qualsiasi ipotesi di crisi interna.

Il comunicato social del presidente azzurro

Aurelio De Laurentiis, presidente e patron del club partenopeo, ha voluto blindare lo spogliatoio e ristabilire la serenità nell’ambiente attraverso una dichiarazione ufficiale condivisa sul proprio account social su X.

Verso il big match: concentrazione totale sul campo

Con questo intervento chiarificatore, la società spera di aver ricreato l’atmosfera ideale per permettere alla squadra di preparare la sfida senza distrazioni esterne. I tifosi azzurri, adesso, si aspettano risposte concrete direttamente dal terreno di gioco, dove i campioni della rosa dovranno dimostrare sul campo che il gruppo è più unito che mai.

Parole forti e dirette, pensate per allontanare le nubi che si erano addensate intorno al centro sportivo di Castel Volturno:

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PAROLE – «In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale»